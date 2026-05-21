Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα, όταν οι γονείς 25χρονου ορειβάτη, ειδοποίησαν τις Αρχές πως ο γιος τούς είχε ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει ανάβαση προς τον Μύτικα αλλά στη συνέχεια δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Αρχικά ειδοποιήθηκε το προξενείο της Ισπανίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια το προξενείο με τη σειρά ειδοποίησε την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο και επιχειρούν 14 πυροσβέστες, έχει σηκωθεί drone, συνδράμουν η 2η και η 8η ΕΜΑΚ ενώ από σήμερα το πρωί και εθελοντές «χτενίζουν» τις κορφές του Ολύμπου για να εντοπιστεί ο 25χρονος.

Σήμερα, ο Ισπανός ορειβάτης αναμενόταν να επιστρέψει στην πατρίδα του, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση, καθώς αγνοείται.

Οι καιρικές συνθήκες στο βουνό είναι άσχημες, υπάρχουν ακόμα χιόνια, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στα 2400 μέτρα υψόμετρο.