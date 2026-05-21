«Ο Μάκης Βορίδης πήγε σε άλλο επίπεδο των εμπαιγμό των πολιτών», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή», αναφέρει με δεικτικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ,σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις του πρώην υπουργού, στον ΑΝΤ1, για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Να πω ότι μου ήρθε αυτό το χαρτί, πάρτε και μια μήνυση κατά αγνώστων δραστών γιατί κάποιος μου έκανε αυτό το κακό πράγμα. Η μήνυση κατά αγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο αγνώστων δραστών και ανασύρεται όταν υπάρξουν κάποια στοιχεία», δήλωσε σήμερα ο πρώην υπουργός και στόχος του Predator, Μάκης Βορίδης, πηγαίνοντας σε άλλο επίπεδο τον εμπαιγμό έναντι των πολιτών.

Δεν θέλουμε να τον «αναστατώσουμε» αλλά με μια τέτοια μηνυτήρια αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που δεν έβαλε το δημοκρατικό καθήκον του στην άκρη, πέτυχε την καταδίκη 4 κατηγορουμένων, την κατάρριψη ως αντισυνταγματικού του νόμου Τσιάρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την αποκάλυψη του σκανδάλου.

Ο κ. Βορίδης αντιθέτως όπως και άλλοι συνάδελφοι του στο υπουργικό συμβούλιο-στόχοι του predator, αναμετρήθηκαν με το καθήκον τους απέναντι στην αλήθεια, στο δημόσιο συμφέρον, στην εθνική ασφάλεια αλλά και απέναντι στην ιστορία της Παράταξης τους και επέλεξαν προς χάριν της καρέκλας τους να μείνουν βουβοί.

Και αυτή η σιωπή είναι ενοχική, κ. Βορίδη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Τέλος, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο πρώην υπουργός αναρωτήθηκε με νόημα γιατί δεν τον κάλεσε από μόνος του ο Εισαγγελέας για την υπόθεση της παρακολούθησης του και χαρακτήρισε την τοποθέτηση του διοικητή της ΕΥΠ και τα ήξεις αφήξεις του στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών ως μη ικανοποιητικά.

Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις».