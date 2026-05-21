Η Μαρία Καρυστιανού επιχειρεί σήμερα το πέρασμα από το πεδίο της κοινωνικής διαμαρτυρίας στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρουσιάζοντας στο «Ολύμπιον» (18:30) το νέο πολιτικό της εγχείρημα.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», ανέφερε το ΑΙ βίντεο που «ανέβασε» η Μαρία Καρυστιανού πριν από μία εβδομάδα, με το οποίο γνωστοποίησε τη μέρα και την ώρα ανακοίνωσης του νέου κόμματος.

Το ημερολόγιο γράφει σήμερα αυτή την ημερομηνία και η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών θα ανακοινώσει, στις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, τον νέο πολιτικό φορέα με τον οποίο θα διεκδικήσει την είσοδό της στη Βουλή, ως «αναγκαστική συνέχεια» της σύγκρουσής της με το πολιτικό σύστημα μετά την υπόθεση των Τεμπών.

Το πολιτικό της εγχείρημα μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η φημολογία περί καθόδου της στην πολιτική σκηνή κυκλοφορούσε εδώ και αρκετούς μήνες - για κάποιους ακόμη και από το 2024 - αρχικά ως σενάριο περί πολιτικής αξιοποίησης της τεράστιας δημοφιλίας που απέκτησε μέσα από τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και στη συνέχεια ως σχεδόν βεβαιότητα.

Η ίδια επιχειρεί να παρουσιάσει την απόφασή της όχι ως προσωπική πολιτική φιλοδοξία, αλλά ως αποτέλεσμα της πεποίθησης μεγάλου μέρους της κοινωνίας ότι «τίποτα δεν αλλάζει».

Το ερώτημα πλέον είναι αν η κοινωνική δυναμική που κατέγραψαν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη μπορεί να μεταφραστεί και σε εκλογική επιρροή ή αν η μετάβαση από το πεδίο της κοινωνικής διαμαρτυρίας στην κεντρική πολιτική σκηνή, ως επικεφαλής ενός κόμματος με σαφές πρόγραμμα και οργανωτική δομή, θα αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ανακοίνωση αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις, κυρίως στον ευρύτερο χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι ένα πιθανό κόμμα Καρυστιανού θα επιχειρήσει να αντλήσει ψήφους από πολίτες που δηλώνουν απογοητευμένοι συνολικά από το πολιτικό σύστημα και όχι αποκλειστικά από την κυβέρνηση.

Και αυτό ίσως είναι το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στα κομματικά επιτελεία. Όχι μόνο το ποσοστό που μπορεί να καταγράψει η Μαρία Καρυστιανού, αλλά το γεγονός ότι επιχειρεί να εκφράσει ένα κομμάτι της κοινωνίας που θεωρεί πως κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν την εκπροσωπεί πλέον.

Το κατά πόσο αυτή η δυναμική θα έχει διάρκεια μένει να φανεί. Ήδη πάντως, το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού έχει αρχίσει να απασχολεί όχι μόνο την ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία επιχειρούν να ερμηνεύσουν την ταχύτατη άνοδό της και τη δυναμική που καταγράφει.

Η ομάδα που βρίσκεται στο πλευρό της

Τους τελευταίους μήνες έχουν γραφτεί κι ακουστεί πολλά ονόματα σχετικά με τους ανθρώπους που θα πλαισιώσουν τη Μαρία Καρυστιανού στο νέο πολιτικό της εγχείρημα. Το παζλ των προσώπων που θα στελεχώσουν την ομάδα που θα βρίσκεται στο πλευρό της άρχισε στην πραγματικότητα να γίνεται γνωστό μόλις την περασμένη Κυριακή, στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, στο οποίο έπεσαν οι υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Εκεί βρέθηκε ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Αγία Πετρούπολη, όπου είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή. Στο πλευρό του ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, γνωστός από τη συνεργασία του με ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο δημοσιογράφος διετέλεσε ανταποκριτής στη Μόσχα και είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες γνωστή την είδηση της προσχώρησής του στο νέο κόμμα. Πιθανότατα θα αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του νέου φορέα.

Στη συγκέντρωση που έγινε στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, βρέθηκε και ο δικηγόρος, Γιάννης Χατζηαντωνίου, ο οποίος επίσης θα αναλάβει κάποιον ρόλο. Ο Γιάννης Χατζηαντωνίου είναι γνωστός στην πολιτική «πιάτσα» λόγω της συμμετοχής του στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη ήταν ο πρώην τραπεζικός επιθεωρητής και πλέον συνταξιούχος, Γιάννης Βογιατζής, ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, γνωστός για τις συμμετοχές του σε βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80, η Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, γνωστή στο ευρύ κοινό για τα όσα έλεγε εν μέσω μνημονίων για επιστροφή στη δραχμή, αλλά και η Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά.

Στο πλευρό της τάσσονται, επίσης, ο πρώην βουλευτής του Ενιαίου Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του ’90, Νίκος Γαλανός, ο Στρατηγός ε.α. και πρώην στέλεχος της Νίκης, Θανάσης Τζουγανάτος και ο τεχνικός σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης.

Ακούγεται, επίσης, το όνομα του επιχειρηματία, Γιάννη Μωισίδη, με τον οποίο η Καρυστιανού έχει προσωπικές σχέσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα από κοινού την εταιρεία WhereaboutTravels, με ποσοστό 50% ο καθένας. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι το real estate, η διαχείριση ακινήτων, η κατασκευή ή και η ανακαίνιση σπιτιών και τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και η οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων.

Στα σχετικά ρεπορτάζ έχει δημοσιευθεί, ακόμα, το όνομα του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Κώστα Βαμβακά, εκλεγμένος πρόεδρος της ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής από το 1997, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος στην Ελευσίνα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Καρυστιανού: «Δεν κάνουμε face control – Δεν είναι απαραίτητα συνεργάτες όσοι μας πλησιάζουν»

Με αφορμή τη διαρροή των φωτογραφιών από τη συγκέντρωση που έγινε στο Κολωνάκι και πιθανότατα υπό το βάρος παλιότερων δηλώσεων του ηθοποιού, Νίκου Ζιάγκου, οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία κρατούν αποστάσεις απ’ όσους την πλησίασαν ή φωτογραφήθηκαν μαζί της. «Δν υπάρχει κάποιο «face control», ούτε κάποιος πρακτικός τρόπος να ελεγχθεί άμεσα και έγκαιρα ποιες είναι οι προθέσεις ή το παρελθόν οποιουδήποτε φωτογραφιζόμενου», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως: «Το Κίνημα των Πολιτών δεν διαθέτει τα κυβερνητικά συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης, συγκροτείται για πρώτη φορά από τους ίδιους τους πολίτες και τίποτε δεν θα το σταματήσει στην επιδίωξη των στόχων του, οι οποίοι θα ανακοινωθούν μεταξύ άλλων στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή του στις 21 Μαΐου 2026 στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης στις 18:30».

Frankfurter Rundschau: «Η δημοτικότητα Καρυστιανού οφείλεται στην κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στα κόμματα»

Εκτενές ρεπορτάζ για τις πολιτικές φιλοδοξίες της Μαρίας Καρυστιανού δημοσιεύει η Frankfurter Rundschau.

«Τρία χρόνια μετά το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας η καταστροφή στα Τέμπη έχει μετατραπεί σε σύμβολο της κρατικής αποτυχίας. […] Μέσα από την οργή αναδείχθηκε μια προσωπικότητα που πλέον αμφισβητεί το πολιτικό σύστημα: η Μαρία Καρυστιανού, 53χρονη παιδίατρος από τη Θεσσαλονίκη που έχασε τη 19χρονη κόρη της στην τραγωδία.

Η ίδια ίδρυσε έναν σύλλογο συγγενών των θυμάτων, απαίτησε διαφάνεια και πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος. Στο επίκεντρο της κριτικής της βρίσκονται οι πολιτικοί υπεύθυνοι της χώρας, οι οποίοι, παρά τις πολυετείς επενδύσεις της ΕΕ, δεν εγκατέστησαν λειτουργικά συστήματα ασφαλείας, όπως ηλεκτρονικό τρόπο καθοδήγησης των αμαξοστοιχιών. Συνδικάτα και ειδικοί σε θέματα ασφαλείας προειδοποιούσαν επί χρόνια για τις ελλείψεις, χωρίς όμως να αλλάξει τίποτα».

Για πολλούς συγγενείς η «δικαστική διαδικασία δεν αρκεί. […] Γι' αυτό και η Καρυστιανού προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας προσφάτως πως θέλει να ιδρύσει δικό της κόμμα. Με αυτό επιδιώκει να εκφράσει μια κοινωνική δυσαρέσκεια που ξεπερνά κατά πολύ τη διερεύνηση της τραγωδίας.

Δημοσκοπήσεις έδειχναν πως τόσο ένα πιθανό νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού όσο και μια νέα συμμαχία γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσαν αμέσως να εξελιχθούν στη δεύτερη ισχυρότερη πολιτική δύναμη της χώρας. Στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις του Μαΐου ωστόσο και οι δύο έχασαν μέρος της υποστήριξής τους».

Κατά το γερμανικό μέσο πάντως «η πολιτική άνοδος της μέχρι πριν λίγα χρόνια άγνωστης γυναίκας είναι ραγδαία. «Ο ρόλος της Καρυστιανού ως εκπροσώπου των συγγενών των θυμάτων, καθώς και η συμβολή της στο να παραμένει η διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, αποτελούν κεντρικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημοτικότητά της», εξηγεί ο Νόρμπερτ Μπέκμαν-Ντίρκες, διευθυντής του παραρτήματος του Ιδρύματος Konrad-Adenauer (KAS) στην Αθήνα. Η δημοτικότητα της Καρυστιανού αποτελεί επίσης σύμπτωμα της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στα καθιερωμένα κόμματα στην Ελλάδα.

Κατά τον ειδικό «οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν σε αυτό το περιβάλλον γρήγορα υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας». Τέτοιες αντισυστημικές τάσεις παρατηρούνται αυτή την περίοδο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το πολιτικό σύστημα ιδιαιτέρως επικριτικά θα στρέφονταν πιο εύκολα σε ένα τέτοιο κίνημα, παρά για παράδειγμα προς τη συντηρητική κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας».

Το τι θα πρεσβεύει πολιτικά το κόμμα της Καρυστιανού παραμένει βέβαια άγνωστο και ως τώρα δεν υπάρχουν σαφείς θέσεις επί των πολιτικών ζητημάτων, όπως παρατηρεί η Frankfurter Rundschau. «Ταυτοχρόνως αυξάνεται και η κριτική προς την Καρυστιανού: πρώην υποστηρικτές της τής καταλογίζουν όχι μόνο την ασαφή πολιτική κατεύθυνση, αλλά και προσπάθεια προσέγγισης δεξιών ψηφοφόρων. Μία από τις στενότερες συμβούλους της, η Μαρία Γρατσία, ήταν υποψήφια το 2023 με το ακροδεξιό κόμμα ΝΙΚΗ, όπως αποκαλύφθηκε προσφάτως, ένα μικρό κόμμα της Ακροδεξιάς που συνδέεται στενά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία και απορρίπτει, μεταξύ άλλων, τον γάμο για όλους και τις νόμιμες αμβλώσεις. Επίσης, ορισμένες δηλώσεις της Καρυστιανού για τη μετανάστευση προκάλεσαν και αυτές αντιδράσεις, καθώς η ίδια έκανε λόγο για «παράνομες εισβολές» στη χώρα.

Το πόσο βιώσιμο θα αποδειχθεί πολιτικά το κίνημα της Καρυστιανού μένει να φανεί. […] Το κατακερματισμένο ελληνικό κομματικό σύστημα έχει γεννήσει επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια νέα πολιτικά κινήματα […] και η Καρυστιανού έχει και ανταγωνισμό στη μάχη για τον ρόλο της βασικής εκπροσώπου των δυσαρεστημένων.

Η μετάβασή της από τον ακτιβισμό στην κομματική πολιτική προκαλεί δε και αποδοκιμασίες ακόμα και στον κύκλο των συγγενών των θυμάτων. Η Καρυστιανού ωστόσο δεν θέλει να απομακρυνθεί από την αποστολή της. […] Στόχος της είναι να προσελκύσει μέσα σε λίγες εβδομάδες 30.000 έως 40.000 μέλη. Το πόσο ισχυρή θα είναι η πολιτική δυναμική της θα φανεί το αργότερο στις βουλευτικές εκλογές του 2027», καταλήγει η FR.