Σε ποια περίπτωση Πολάκης και Παππάς μπορεί να προχωρήσουν στην ίδρυση νέου κόμματος.

Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Κουμουνδούρου έφτασε:

-Την Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του κόμματός του και ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να δει την πλειοψηφία των μελών του και πολλών στελεχών του στο άμεσο μέλλον να τον εγκαταλείπουν για το νέο κόμμα.

-Οι πληροφορίες επιμένουν πως σε πρώτη φάση θα φύγουν λίγα στελέχη, πολύ περισσότερο που η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ορίστηκε για τις 6 Ιουνίου.

-Στην Κεντρική αυτή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να ληφθεί οριστική απόφαση στο μείζον ερώτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ: Με τον Τσίπρα ή εναντίον του;

-Το βάρος αναμένεται να πέσει πρωτίστως στην πλάτη του προέδρου του κόμματος. Τι δείχνει μέχρι τώρα ο Σωκράτης Φάμελλος με τις πράξεις και τις παραλείψεις του; Μάλλον ότι δεν προτίθεται να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του ιστορικού του ηγέτη, πλην όμως μέχρι τις 8 Ιουνίου θα έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια. Δύσκολα πάντως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει στη θέση στελεχών όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, καθώς τότε θα χάσει όλη την πλειοψηφία του κόμματος που θα αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου. Και ο ίδιος θα καταστεί έρμαιο της μειοψηφίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Υπάρχει φόρμουλα που και ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει και στις εκλογές δεν θα κατέβει και θα στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα; Συζητούνται αρκετοί πλην όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένας.

-Το (ακόμα πιο) σίγουρο είναι, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ότι ο Σ. Φάμελλος δεν πρόκειται να επαναφέρει τον Π. Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς μια τέτοια κίνηση θα ερμηνευόταν ως πολιτική αυτοκτονία.

-Μπορεί η κίνηση των Πολάκη, Παππά, Ρένας Δούρου και άλλων στελεχών να κερδίσει την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής και να επιβάλλει τις θέσεις της; Με τις σημερινές συνθήκες όχι. Ίσως μπορεί αν αποχωρήσει η πλειοψηφία από το κόμμα. Αλλά αυτό θα σήμαινε πως ο Παύλος Πολάκης θα κέρδιζε την ηγεσία του κόμματος.

-Τι μπορεί να κάνει η κίνηση των Πολάκη, Παππά και άλλων στελεχών από τη στιγμή που ο Σ.Φάμελλος θα περάσει οριστικά από την άλλη πλευρά; Να ιδρύσουν νέο κόμμα μαζί με τους συμμάχους τους όπως ο Νίκος Κοτζιάς και άλλοι. Το ενδεχόμενο αυτό κατά την εκτίμηση του υπογράφοντος έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί.

-Ερώτημα είναι πόσο μπορεί να ξεφύγει η αντιπαράθεση πλειοψηφίας και μειοψηφίας από πολιτισμένα όρια, ώστε να μην ευτελιστεί απολύτως ο χώρος. Και οι δυο πλευρές δεν το θέλουν, αλλά... μην το αποκλείεται καθόλου!