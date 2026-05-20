Νέα επίθεση στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα έκανε ο Αχιλλέας Μπέος μέσω των social media, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο τον Akyla και τον Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ έφτασε στο σημείο να δώσει κατευθύνσεις αποκλεισμού στα κανάλια, τόσο τα ιδιωτικά, όσο και τη δημόσια τηλεόραση.

Ο δήμαρχος του Βόλου ανάρτησε βίντεο, με αφορμή την προβολή του εκπροσώπου της Ελλάδας στη φετινή Eurovision. Έκανε λόγο για «τραγική» εικόνα και αναρωτήθηκε αν «αποτελούν πρότυπο» για την κοινωνία και τα νέα παιδιά οι «Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες», ζητώντας να μπει ένα «φρένο».

«Προσέξτε μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω περί σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού και πράσινα άλογα», ανέφερε στην αρχή του βίντεο ο Αχιλλέας Μπέος, προφανώς γνωρίζοντας ότι ακριβώς αυτό θα ήταν το περιεχόμενο των όσων θα έλεγε στη συνέχεια.

«Σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί τον Akyla, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά μέχρι εκεί», είπε για τον τραγουδιστή, ο οποίος έχει δηλώσει πως γεννήθηκε «σε μια μικρή πόλη ως ένα queer αγόρι» και ότι έχει δεχθεί πολύ bullying.

«Έχω τρελαθεί 30 ημέρες και πλέον ασχολείστε… παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική για την Ελλάδα, ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο. Αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε δεν ντρέπεστε λίγο; Ρε τι νομίζετε ότι είναι, οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι;», συνέχισε ο δήμαρχος.

Μέσω του βίντεό του έδωσε και οδηγίες στα ιδιωτικά κανάλια και «πρωτίστως στη δημόσια τηλεόραση», όπως τόνισε. «Τι είναι αυτό ρε; Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά.

Δεν το συζητάμε, σεβασμός στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε. Κάθε ημέρα, μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ@@ο του. Ρε δεν ντρέπεστε λίγο;», πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι στην «πλειοψηφία των Ελλήνων, που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά» και κατέληξε «Δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν εσάς είναι αυτά τα πιστεύω σας, κρατήστε για τον εαυτό σας, φτάνει πια».

ΣΥΡΙΖΑ: Χυδαίο παραλήρημα, να τον χαίρεται η ΝΔ

Τα λεγόμενα του Αχιλλέα Μπέου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που σχολιάζει ότι δεν εξεπλάγη από το χυδαίο παραλήρημα του δημάρχου. «Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία τον κ. Μπέο, που εξακολουθεί να υποκρίνεται πως δεν τον στηρίζει επίσημα», καταλήγει η Κουμουνδούρου.

«Δεν μας εκπλήσσει, δυστυχώς, το νέο ομοφοβικό κρεσέντο του δημάρχου Βόλου, Αχ. Μπέου. Τη φορά αυτή, με αφορμή τον τραγουδιστή της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, ο γνωστός τραμπούκος εξαπέλυσε ένα ακόμα χυδαίο σεξιστικό παραλήρημα, φτάνοντας στο σημείο να ζητά τον αποκλεισμό των ομοφυλόφιλων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία τον κ. Μπέο, που εξακολουθεί να υποκρίνεται πως δεν τον στηρίζει επίσημα».