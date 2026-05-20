Ο Νικόλας Φαραντούρης, στην ερώτησή του, αναφέρθηκε και στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ομάδας των ευρωσοσιαλιστών, Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου αρμόδιου για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών, Michael McGrath, στην Ελλάδα.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού, κατά τις συναντήσεις του Επιτρόπου με κυβερνητικά στελέχη συζητήθηκαν ζητήματα μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και θεσμών. Ωστόσο, δεν προκύπτει εάν τέθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για την ποιότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ερωτά την Επιτροπή:

1. Εάν συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ανεξαρτησία των ελεγκτικών αρχών, καθώς και οι δημόσιες καταγγελίες των Δικηγορικών Συλλόγων, νομικών και συνταγματολόγων για τη λειτουργία της διορισμένης από την κυβέρνηση ηγεσίας του Αρείου Πάγου.

2. Εάν τέθηκαν υπόψη του Επιτρόπου ζητήματα που αφορούν στις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, τις καταγγελίες περί αδιαφάνειας και τα φαινόμενα διαφθοράς στη διαχείριση κονδυλίων.

3. Εάν οι έντονες ανησυχίες και οι προβληματισμοί που εκφράζουν φορείς και οργανώσεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών — συμπεριλαμβανομένων των Δικηγορικών Συλλόγων — θα συμπεριληφθούν στην επικείμενη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του απ’ το Στρασβούργο όπου διεξάγεται η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε: «Η επίσκεψη του Επιτρόπου McGrath ήταν σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο. Το Κράτος Δικαίου απαιτεί πλήρη διαφάνεια και ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Οι δημόσιες θεσμικές παρεμβάσεις και καταγγελίες δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ο/η εκάστοτε Επίτροπος οφείλει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις κυβερνητικές θέσεις, αλλά και τις τεκμηριωμένες ανησυχίες των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών».