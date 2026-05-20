Το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή διοργανώνει την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 18:30, στον χώρο του Eteron (Λεωκορίου 38, Ψυρρή) την εκδήλωση «Who Watches the Watchers? Spyware, κράτος δικαίου και η άμυνα της δημοκρατίας».

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ron Deibert, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, ιδρυτής και διευθυντής του The Citizen Lab στη Σχολή Munk School of Global Affairs & Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς ερευνητικούς φορείς για την ψηφιακή επιτήρηση, το commercial spyware και τις επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Η παρουσία του Ron Deibert στην Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για τη δημόσια συζήτηση γύρω από την τεχνολογία, την κρατική ισχύ και το κράτος δικαίου. Έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας για τη βιομηχανία του spyware, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο προηγμένα εργαλεία ψηφιακής παρακολούθησης χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χώρες και πολιτικά περιβάλλοντα.

Σε μια περίοδο όπου οι τεχνολογίες παρακολούθησης γίνονται ολοένα πιο ισχυρές, πιο αόρατες και πιο εμπορικά διαθέσιμες, η ομιλία του Ron Deibert έρχεται να φωτίσει ένα από τα πιο κρίσιμα δημοκρατικά ερωτήματα της εποχής μας: ποιος ελέγχει εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν;

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στην ομιλία του Ron Deibert, ο οποίος θα παρουσιάσει τη μεγάλη διεθνή εικόνα της βιομηχανίας spyware, τις απειλές που δημιουργεί για τις δημοκρατίες και τα lessons learned από υποθέσεις ψηφιακής επιτήρησης σε διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα, μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση, με στόχο να συνδεθεί η διεθνής εμπειρία με την ελληνική πραγματικότητα και θα συμμετέχουν οι: Αικατερίνα Παπανικολάου - Δικηγόρος & Πρώην μέλος ΑΔΑΕ, Ζαχαρίας Κεσσές - Δικηγόρος θυμάτων του Predator, καθώς και η Ελπίδα Βαμβακά, συνιδρύτρια και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Homo Digitalis. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος, Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η συζήτηση θα εστιάσει στα ερωτήματα που αναδεικνύονται και στην Ελλάδα:

Πώς λειτουργεί η παγκόσμια αγορά του commercial spyware;

Γιατί οι δημοκρατικοί θεσμοί δυσκολεύονται να την ελέγξουν;

Ποιες είναι οι συνέπειες για τη δημοσιογραφία, την προστασία των πηγών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημόσια ζωή;

Τι σημαίνει πραγματική λογοδοσία στην ψηφιακή εποχή;

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για τα όρια της κρατικής ισχύος, την προστασία των δικαιωμάτων και την ανάγκη θεσμικής λογοδοσίας απέναντι σε τεχνολογίες που λειτουργούν συχνά στο σκοτάδι.

