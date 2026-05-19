«Ο κ. Τζαβέλλας έχει προσωπική ευθύνη για τη θεσμική υποχώρηση και τη διάβρωση της Δικαιοσύνης», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ζαχαρίας Κεσσές.

«Η απόφαση του κ. Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον», αναφέρει ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος θυμάτων του Predator, σχολιάζοντας τη μη προσέλευση του Εισαγγελέα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και φιλοξενώντας τη σχετική ανάρτηση του Dnews.

«Το ελάχιστο που θα έπρεπε να πράξει θα ήταν να εμφανιστεί και να υποστηρίξει τη θέση του ακόμη και αν αυτή στηριζόταν στο ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας για μια εισαγγελική του κρίση», συνεχίζει σε ανάρτησή του και καταλήγει: «Ο κ. Τζαβέλλας ως επικεφαλής της Εισαγγελίας έχει προσωπική ευθύνη για αυτή την θεσμική υποχώρηση και την διάβρωση της Δικαιοσύνης».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, καθώς η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελεί βασικό κοινοβουλευτικό όργανο ελέγχου θεσμικής λειτουργίας.

Η κλήση μπορεί να μην δημιουργούσε αυστηρή νομική υποχρέωση παρουσίας για τον Εισαγγελέα αλλά ήταν αρκετή για την δεδομένη προσδοκία για θεσμική και πολιτειακή λογοδοσία.

Η απόφαση του κ. Τζαβέλλα να μην εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι θλιβερή και αντιπροσωπευτική του αρνητικού τρόπου με τον οποίο έχει επιλέξει να μνημονεύεται στο μέλλον.

Το ελάχιστο που θα έπρεπε να πράξει θα ήταν να εμφανιστεί και να υποστηρίξει τη θέση του ακόμη και αν αυτή στηριζόταν στο ότι δεν έχει υποχρέωση λογοδοσίας για μια εισαγγελική του κρίση.

Ο κ. Τζαβέλλας επέλεξε να κρυφτεί και αυτό είναι μια περαιτέρω απόδειξη της ακαταλληλότητας του, καθώς ούτως ή άλλως οι κρίσεις του στην υπόθεση των υποκλοπών κινήθηκαν πέρα από τα όρια της κοινής λογικής. Ο ίδιος αδιαφόρησε για αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θα είχαν τολμήσει.

Ο κ. Τζαβέλλας συντονίστηκε με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας και συνέβαλε στην συγκάλυψη της υπόθεσης. Ως εκ τούτου η επίκληση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών εκ μέρους του αποτελεί πράξη μέγιστης υποκρισίας.

Μπορεί μεν στο παρελθόν να έχει επαναληφθεί η μη εμφάνιση του Εισαγγελέα στο Κοινοβούλιο αλλά ποτέ ξανά δεν υπήρχε τόσο εξόφθαλμη ευθύνη της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για μια υπόθεση, που έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Γ´ Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το 72% των πολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, το 78% έχει την άποψη ότι στην Ελλάδα οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά, το 82% πιστεύει ότι η διαφθορά εμποδίζει την λειτουργία του κράτους και τέλος το 76% δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Τζαβέλλας ως επικεφαλής της Εισαγγελίας έχει προσωπική ευθύνη για αυτή την θεσμική υποχώρηση και την διάβρωση της Δικαιοσύνης».

