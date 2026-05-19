Αλλάζει σταδιακά ο καιρός. Άστατες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο διάστημα στο οποιίο θα κυριαρχήσει η αστάθεια. Και σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, περιμένουμε έντονα ασταθείς καιρικές συνθήκες για πολλές περιοχές της χώρας μας. Αυτό σημαίνει οτι ο καιρός μπορεί να ξεκινάει ήπιος στην αρχή της ημέρας, αργότερα όμως καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτύσσονται συννεφιές αστάθειας και εκδηλώνονται μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς, ακόμη και από χαλαζοπτώσεις.

Αυτά τα φαινόμενα θα αναπτυχθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπως και στα βουνά της Πελοποννήσου και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες, θα επεκταθούν και προς την πλευρά προς του βόρειου, βορειοανατολικού και βορειοδυτικού Αιγαίου.

Σήμερα, η ημέρα θα ξεκινήσει με αραιές συννεφιές προς την πλευρά του νότιου - νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, αργότερα όμως θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές, καταιγιδοφόρα νέφη, για να αρχίσουν να εκδηλώνονται και οι καταιγίδες, προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου και προς το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες, θα ενισχυθούν σε Ιόνιο και Αιγαίο, με τοπικά ακόμη και πολύ ισχυρές εντάσεις. Αυτός ο άνεμος θα μας συντροφεύει τουλάχιστον έως και το τέλος της εβδομάδας και θα έχει μία περιοδικότητα.

Ο καιρός είναι μαλακός το πρωί, αν και στα βόρεια, νωρίς το πρωί κάνει λίγη ψύχρα. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογες διακυμάνσεις για τις επόμενες ημέρες, παρά το γεγονός οτι μας έρχεται πιο ψυχρός αέρας.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκίνησε με λίγες συννεφιές. Αργότερα, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, θα βλέπουμε να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νεφικά συστήματα, κυρίως στη δυτική και βόρεια πλευρά του νομού. Επομένως είναι πολύ πιθανό μετά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένονται μπόρες ακόμη και καταιγίδες, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους του Κιθαιρώνα, της Πάρνηθας αλλά και της Πεντέλης. Τις πρωινές ώρες αύριο το φαινόμενο αυτό θα αρχίσει να υποχωρεί. Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε έντονη αστάθεια. Κοντά στο απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να εμφανίζουν ένταση και θα κρατήσουν μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες. Αυξημένες οι πιθανότητες να δούμε και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία έως και 24 βαθμοί, αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι επόμενες αρκετές ημέρες, θα συνοδεύονται από έντονη αστάθεια. Το απόγευμα ο καιρός θα βαραίνει, θα αναπτύσσονται καταιγίδες, που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν ένταση και με έμφαση τα ηπειρωτικά αλλά και τη θάλασσα του Αιγαίου μας.

Την Τετάρτη, η αστάθεια θα αναπτύσσεται στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα του Αιγαίου.

Την Πέμπτη θα αρχίσει και πάλι ο καιρός να εξαπλώνεται σε πολλά διαμερίσματα και έτσι θα έχουμε έντονα άστατες καιρικές συνθήκες άστατο καιρός.

Είναι αρκετά πιθανό εκτός από τις απογευματινές ώρες, είναι πιθανό να βλέπουμε την εκδήλωση των φαινομένων ακόμη και σε άλλες βροχικές στιγμές μέσα

Έντονα άστατος ο καιρός και μέσα στην εβδομάδα

Το Σαββατοκύριακο θα μπει ο βοριάς, επομένως ο καιρός θα επηρεάσει και τον καιρό της Αττικής, με τα φαινόμενα να έχουν μικρότερες εντάσεις. Κοντά στο μεσημέρι δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες μπόρες, ιδιαίτερα προς τη βόρεια και τη δυτική Αττική.

