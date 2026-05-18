Εβδομάδα αστάθειας θα είναι αυτή που διανύουμε για τη χώρα μας, με την Αττική να δοκιμάζεται με βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του για τον καιρό της εβδομάδας κάνει λόγο για αστάθεια αρκετών ημερών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αυτή η αστάθεια είναι αδύνατο να μην επηρεάσει και την Αττική με βροχές και μπόρες.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αύριο, Τρίτη, σιγά σιγά πυροδοτείται και πάλι η αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ημέρα μπορεί να ξεκινάει με πολύ καλό καιρό, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, θα αναπτύσσονται σύννεφα καταιγιδοφόρα, πρώτα στα βουνά και αργότερα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, και θα ξεσπάνε μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να μην έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, είναι όμως σε θέση να προβληματίσουν, διότι μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ή και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Την Τετάρτη, πλέον αυτή η αστάθεια αρχίζει και εξαπλώνεται και προς το Αιγαίο. Θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες εκτάσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου μας. Θα βλέπουμε μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός πλέον θα βαρύνει πιο πολύ. Αυτές τις δύο ημέρες και ακόμη και το Σάββατο, φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ έντονη αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να συναντήσουμε κάποια μικροπλημμυρικά επεισόδια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι στην ένταση που θα έχουν τα φαινόμενα για μικρό χρονικό διάστημα και κυρίως στο θέμα των χαλαζοπτώσεων και των κεραυνών.

Πέμπτη έως Σάββατο είναι τριήμερο που η χώρα μας θα βρεθεί κάτω από την επίδραση έντονης αστάθειας, που σημαίνει ότι καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου ευνοείται η καιρική αστάθεια.

Μπορεί και ο Ιούνιος να δώσει τέτοια φαινόμενα. Συνήθως, μετά τις 15 Ιουνίου αρχίζει και περιορίζεται περισσότερο η αστάθεια.

Σύμφωνα με το windy, αύριο από το μεσημέρι και μετά οι συννεφιές θα πυκνώσουν στην Αττική. Το απόγευμα προς το βράδυ αναμένονται βροχές και έντονες καταιγίδες σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες στο λεκανοπέδιο και ίσως σημειωθούν κάποιες ήπιες βροχές στα νότια του νομού. Η Πέμπη θα είναι μια μέρα γενικής αστάθειας τόσο στη Στερεά Ελλάδα όσο και στην Πελοπόννησο. Όσον αφορά την Αττική, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι.

Τέλος, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του windy, η χειρότερη μέρα για την Αττική αλλά και γενικά για τη χώρα όσον αφορά την αστάθεια φαίνεται πως είναι η Παρασκευή. Οι βροχές και οι έντονες καταιγίδες θα είναι παρούσες σε όλη την επικράτεια. Καταιγίδες θα πέφτουν σε Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο. Στην Αττική επίσης τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι έντονα και θα ξεκινήσουν από νωρίς το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ, οπότε αναμένεται να υπάρχει βελτίωση των καιρικών συνθηκών.