Το νέο Elroq έρχεται να καλύψει έναν κομβικό ρόλο στη γκάμα της Skoda, αποτελώντας ουσιαστικά το ηλεκτρικό αντίστοιχο του Karoq.

Το νέο Skoda Elroq φέρνει τη Skoda δυναμικά στην καρδιά της ηλεκτρικής εποχής, συνδυάζοντας πρακτικότητα, άνεση, ποιοτική κύλιση και ουσιαστική αυτονομία.

Το νέο Elroq έρχεται να καλύψει έναν κομβικό ρόλο στη γκάμα της Skoda, αποτελώντας ουσιαστικά το ηλεκτρικό αντίστοιχο του Karoq και ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της μάρκας για την ευρωπαϊκή αγορά.

Από την πρώτη κιόλας επαφή, γίνεται σαφές ότι οι Τσέχοι δεν επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιοθηρικό EV, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV που μεταφέρει τη γνωστή φιλοσοφία της εταιρείας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα “Modern Solid” δίνει στο Elroq πιο καθαρές γραμμές, πιο δυναμικές αναλογίες και μια αισθητική που δείχνει σύγχρονη χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές.

Το εμπρός μέρος με τη νέα μάσκα Tech-Deck Face διαφοροποιείται αισθητά από τα υπόλοιπα μοντέλα της Skoda, ενώ τα λεπτά φωτιστικά σώματα και οι έντονες ακμές δημιουργούν μια εικόνα που αποπνέει στιβαρότητα. Παρά τις σχετικά compact διαστάσεις του, το Elroq δείχνει μεγαλύτερο στον δρόμο, με σωστές αναλογίες και SUV παρουσία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Στο εσωτερικό, η λογική της πρακτικότητας παραμένει αναλλοίωτη. Η καμπίνα είναι ευρύχωρη, με πολύ καλούς χώρους για τέσσερις ενήλικες και μεγάλο πορτμπαγκάζ που φτάνει τα 470 λίτρα, επιβεβαιώνοντας τον οικογενειακό προσανατολισμό του μοντέλου. Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη χρήση βιώσιμων υλικών και ανακυκλωμένων επενδύσεων.

Η μεγάλη οθόνη αφής κυριαρχεί στο ταμπλό, όμως η εργονομία παραμένει φιλική, με λογική διάταξη λειτουργιών και εύκολη εξοικείωση ακόμη και για οδηγούς που δεν έχουν προηγούμενη επαφή με ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Elroq αποδεικνύει ότι η Skoda γνωρίζει καλά πώς να ρυθμίζει ένα οικογενειακό SUV για πραγματικές ευρωπαϊκές συνθήκες. Η ηλεκτρική πλατφόρμα MEB προσφέρει στιβαρό πάτημα και πολύ καλή ποιότητα κύλισης, με την ανάρτηση να απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες χωρίς να γίνεται υπερβολικά μαλακή.

Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική και στις υψηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας που ταιριάζει ιδανικά στον χαρακτήρα του.

Οι οδηγικές εντυπώσεις δείχνουν ένα SUV που κρύβει επιδέξια το βάρος του. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος και αρκετή ακρίβεια, ενώ στις γρήγορες καμπές το πλαίσιο εμπνέει εμπιστοσύνη. Δεν πρόκειται φυσικά για ένα σπορ ηλεκτρικό crossover, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει κατεύθυνση και διατηρεί τον έλεγχο σε πιο απαιτητικό ρυθμό αφήνει θετική εικόνα.

Η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα κάνει τις επιταχύνσεις ιδιαίτερα ομαλές και ξεκούραστες, ειδικά στις ενδιάμεσες ταχύτητες, όπου το Elroq δείχνει πιο ζωντανό απ’ όσο περιμένεις.

Η γκάμα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και μπαταριών, με την ισχύ να ξεκινά από τους 170 ίππους και να φτάνει έως τους 286 ίππους στις ισχυρότερες εκδόσεις, όπως αυτή της δοκιμής μας. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, η αυτονομία μπορεί να αγγίξει θεωρητικά τα 580 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP (στην πράξη είδαμε πάνω από 400 χιλιόμετρα), ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει αναπλήρωση της μπαταρίας των 82 kWh από το 10% στο 80% σε λιγότερο από μισή ώρα υπό ιδανικές συνθήκες.

Το σημαντικότερο στοιχείο του Elroq είναι ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με τεχνολογικά πυροτεχνήματα ή υπερβολικά φουτουριστικές λύσεις. Παραμένει ένα κανονικό, σωστά μελετημένο SUV που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί την καθημερινότητα και απλώς χρησιμοποιεί την ηλεκτροκίνηση ως μέσο για να το κάνει πιο σύγχρονο, πιο ήσυχο και πιο αποδοτικό. Και ακριβώς αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση είναι που το κάνει να ξεχωρίζει. Οι τιμές αγοράς ξεκινούν από τα 34.950 ευρώ (χωρίς κρατική επιδότηση).