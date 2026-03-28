Η νέα μονάδα στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως στρατηγικού κόμβου παραγωγής συστημάτων μπαταριών για το Brand Group Core.

Η Skoda επενδύει €205 εκατομμύρια στην επέκταση της παραγωγής μπαταριών στη Mladá Boleslav, καθιστώντας το βασικό της εργοστάσιο τον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV στον Όμιλο Volkswagen. Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μπαταριών του Ομίλου, η οποία συνδυάζει εσωτερική παραγωγή και συνεργασίες με τρίτους, διασφαλίζοντας ευελιξία, πρόσβαση σε τεχνολογικές καινοτομίες και σταθερό εφοδιασμό.

Το εργοστάσιο της Skoda γίνεται η πρώτη μονάδα του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack, τα οποία προορίζονται για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core. Με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 1.100 συστημάτων και ετήσια έως 335.000 μονάδες, η νέα εγκατάσταση επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα, σε στενή συνεργασία με το Volkswagen Group Technology Center of Excellence Battery.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο της Skoda ως κατασκευαστή κρίσιμων εξαρτημάτων εντός του Brand Group Core και παράλληλα θωρακίζει τη θέση της Τσεχίας ως στρατηγικού πυλώνα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Andrej Babiš, ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Karel Havlíček, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Skoda και CEO της μάρκας Volkswagen Thomas Schäfer, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto.

Ο Thomas Schäfer δήλωσε: «Με αυτή την επένδυση, η Skoda αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV του Ομίλου Volkswagen και σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για τον εξηλεκτρισμό. Η μονάδα στη Mladá Boleslav λειτουργεί σε πλήρη βιομηχανική κλίμακα, ενισχύοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής μπαταριών. Η τεχνογνωσία και η αποδοτικότητα της Skoda αποτελούν κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό του Brand Group Core.»

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, ανέφερε: «Πρόκειται για ένα κομβικό ορόσημο στη δέσμευσή μας για απανθρακοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής. Η μείωση εκπομπών δεν αφορά μόνο το όχημα, αλλά και την προμήθεια, την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Με τη νέα γραμμή συναρμολόγησης τοπικοποιούμε την παραγωγή μπαταριών σε μεγάλη κλίμακα, ενισχύουμε μια ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής και καθιστούμε την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Volkswagen για την εμπιστοσύνη να παραδίδουμε έως 335.000 συστήματα μπαταριών ετησίως για εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης σε μάρκες του Ομίλου. Παράλληλα, διπλασιάζουμε το χαρτοφυλάκιο BEV της Skoda και μεταβαίνουμε σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, μετατρέποντας τον κεντρικό μας σταθμό από άνθρακα σε βιομάζα, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά περίπου 274.000 τόνους έως το 2027.»

Ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για Παραγωγή και Logistics, πρόσθεσε: «Από το 2019 έχουμε κατασκευάσει περίπου 1,4 εκατομμύρια συστήματα μπαταριών στη Mladá Boleslav. Η παραγωγή cell-to-pack αποτελεί το επόμενο στρατηγικό βήμα εσωτερικοποίησης κρίσιμων διαδικασιών. Με ποσοστό αυτοματοποίησης 84%, 131 βιομηχανικά ρομπότ και χρόνο κύκλου 60 δευτερολέπτων ανά σύστημα, διασφαλίζουμε υψηλή παραγωγικότητα και σταθερή ποιότητα, ενισχύοντας τον εφοδιασμό προηγμένων συστημάτων μπαταριών “made in Europe” για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core.»

Πρώτη ευρωπαϊκή μονάδα του Ομίλου για παραγωγή cell-to-pack

Με την επέκταση αυτή, η Skoda καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός συστημάτων μπαταριών BEV του Ομίλου Volkswagen και βασικός επιταχυντής της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Τα νέα συστήματα cell-to-pack έχουν σχεδιαστεί για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core και διακρίνονται για την ανθεκτικότητα, την απλοποιημένη αρχιτεκτονική και τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα κόστους.

Με πλήρη εσωτερικοποίηση της διαδικασίας, χρήση τυποποιημένων κυψελών και υιοθέτηση χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), η Skoda πέτυχε μείωση κόστους κατά 30% σε σύγκριση με τις υφιστάμενες μπαταρίες MEB.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα φτάνει έως 335.000 συστήματα για μοντέλα της Skoda και άλλων μαρκών του Ομίλου, ενώ μελλοντικά το βασικό εργοστάσιο θα μπορεί να υποστηρίζει παραγωγή έως 200.000 ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως.

Σαφής δέσμευση στην Τσεχία ως βιομηχανικό κόμβο

Η νέα εγκατάσταση 55.000 τ.μ., που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο, λειτουργεί και ως κέντρο τεχνογνωσίας, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία, από τη διαχείριση και προετοιμασία κυψελών έως τη στοίβαξη, τη συγκόλληση ακριβείας και την τελική συναρμολόγηση.

Από το 2019, οι ομάδες παραγωγής της Skoda έχουν αναπτύξει σημαντική επιχειρησιακή τεχνογνωσία στην κατασκευή μπαταριών. Στο πλαίσιο της επέκτασης, 600 εργαζόμενοι επανεκπαιδεύτηκαν ή προσλήφθηκαν για νέες ειδικότητες και ρόλους, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στη βιομηχανική ανάπτυξη της Τσεχίας.

Επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και διπλασιασμός της γκάμας BEV

Το 2025 η Skoda υπερδιπλασίασε τις παραδόσεις BEV και κατέκτησε την τέταρτη θέση σε πωλήσεις BEV στην Ευρώπη. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το Elroq, το οποίο αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις BEV μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το 2026 η εταιρεία επιταχύνει περαιτέρω τον εξηλεκτρισμό, διπλασιάζοντας το πλήρως ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο: το Epiq, το compact SUV φέρνει την προσιτή ηλεκτροκίνηση, ενώ το Peaq τοποθετείται στην ανώτερη βαθμίδα της γκάμας, διευρύνοντας ουσιαστικά την ελευθερία επιλογών των πελατών.