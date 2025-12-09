Η επιτυχία του Elroq είναι ήδη εντυπωσιακή: το πρώτο εννεάμηνο του 2025 κατατάχθηκε δεύτερο μεταξύ των πιο εμπορικών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) στην Ευρώπη, ενώ απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Red Dot Design Award και τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία.

Η Skoda Auto πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην ηλεκτρική της μετάβαση, καθώς συμπλήρωσε την παραγωγή 100.000 μονάδων του αμιγώς ηλεκτρικού compact SUV Elroq, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη της σειριακής παραγωγής του στις αρχές του 2025. Το επετειακό όχημα είναι ένα Skoda Elroq RS σε χρώμα Mamba Green.

Το Elroq αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της μάρκας που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mladá Boleslav σε μια εξαιρετικά ευέλικτη γραμμή παραγωγής, όπου συνυπάρχουν ηλεκτρικά και θερμικά μοντέλα. Στην ίδια γραμμή συναρμολογούνται επίσης το Enyaq (σε πλατφόρμα MEB) και το Octavia (σε πλατφόρμα MQB με κινητήρες εσωτερικής καύσης), δίνοντας στη Skoda τη δυνατότητα να προσαρμόζει δυναμικά την παραγωγή της, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.

Η επιτυχία του Elroq είναι ήδη εντυπωσιακή: το πρώτο εννεάμηνο του 2025 κατατάχθηκε δεύτερο μεταξύ των πιο εμπορικών αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) στην Ευρώπη, ενώ απέσπασε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, όπως το Red Dot Design Award και τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία.

Ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Παραγωγή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, δήλωσε: «Η παραγωγή 100.000 Elroq σε λιγότερο από έναν χρόνο σειριακής παραγωγής αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα για όλη την ομάδα μας. Αντικατοπτρίζει την εντατική προετοιμασία και τις στοχευμένες προσαρμογές στις παραγωγικές μας διαδικασίες. Από την πρώτη στιγμή αξιοποιήσαμε στο έπακρο την ευελιξία της κοινής γραμμής για ηλεκτρικά και συμβατικά μοντέλα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην εξαιρετική ανταπόκριση των πελατών, που αναδεικνύει την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων που κατασκευάζει η Skoda.»

Από τα πιο εμπορικά ηλεκτρικά στην Ευρώπη

Στο πρώτο εννεάμηνο του 2025, η Skoda Auto παρέδωσε σχεδόν 120.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, τόσο το Elroq όσο και το Enyaq βρέθηκαν στο Top 10 των πιο δημοφιλών ηλεκτρικών μοντέλων, με το Elroq να καταλαμβάνει τη 2η θέση και το Enyaq την 6η. Το Elroq είναι αυτή τη στιγμή το best-seller ηλεκτρικό μοντέλο σε Τσεχία, Δανία και Σλοβακία, ενώ βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων BEV σε αγορές όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελβετία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δυναμική πορεία στη Γερμανία

Στη Γερμανία – τη σημαντικότερη μεμονωμένη αγορά της Skoda – το Elroq αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις τον Οκτώβριο του 2025 με 3.320 ταξινομήσεις. Παράλληλα, ήταν το συνολικά πιο εμπορικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Οκτώβριο του 2025.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύεται και από την αναγνώριση της διεθνούς επιτροπής του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για τη Γερμανία. Από συνολικά 80 νέα μοντέλα, μια επιτροπή 40 Γερμανών και διεθνών δημοσιογράφων επέλεξε πρώτα πέντε νικητές ανά κατηγορία, πριν το Elroq επικρατήσει στον τελικό γύρο αξιολόγησης. Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε ιδιαίτερα την ποιότητα κατασκευής και συναρμογής, τη διευρυμένη χρήση ανακυκλώσιμων οικολογικών υλικών, τη σχέση τιμής–απόδοσης, καθώς και την οδηγική συμπεριφορά και το σύστημα μετάδοσης.

Ευέλικτη παραγωγή – στρατηγικό πλεονέκτημα

Το Elroq και το Enyaq, ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε πλατφόρμα MEB, παράγονται στην ίδια γραμμή με το Octavia με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτή η μοναδική ευελιξία επιτρέπει στη Skoda Auto να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε μεταβολές της ζήτησης και να διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

Με μια ματιά: Skoda Auto

Η Skoda Auto ακολουθεί με συνέπεια τη στρατηγική “Next Level – Skoda Strategy”, με στόχο να συγκαταλέγεται σταθερά στις πέντε πιο εμπορικές μάρκες στην Ευρώπη έως το 2030. Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει σταθερά σε πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά: το 2022 βρισκόταν στην 9η θέση μεταξύ των μαρκών, το 2024 ανέβηκε στην 4η – την υψηλότερη θέση στην ιστορία της – και το 2025 έχει ήδη κατακτήσει την 3η θέση στην Ευρώπη (ΕΕ-27, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία). Διαθέτει 12 επιβατικά μοντέλα (Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq, Slavia, Kylaq και Kushaq), παρέδωσε περισσότερα από 926.000 οχήματα παγκοσμίως το 2024 και δραστηριοποιείται σε σχεδόν 100 αγορές. Η Skoda Auto απασχολεί περίπου 40.000 εργαζομένους διεθνώς και διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Τσεχία, καθώς και – μέσω συνεργασιών – σε Κίνα, Σλοβακία, Ινδία, Βιετνάμ και Ουκρανία. Με τη γεωγραφική αυτή διεύρυνση, η Skoda έχει πλέον εδραιωθεί ως βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας, με σταθερή παρουσία σε καθοριστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης.