Νέα ταινία, νέα τιμή από 16.950 ευρώ.

Η Skoda παρουσιάζει τη νέα τηλεοπτική ταινία ελληνικής παραγωγής με πρωταγωνιστή το Fabia και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή και 2 φορές Χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου.

Με κινηματογραφική αισθητική, η καμπάνια αναδεικνύει τον δυναμικό χαρακτήρα και τις επιδόσεις του μοντέλου, δανειζόμενη τα χαρακτηριστικά ενός πλάσματος της φαντασίας που ενσαρκώνει το πάθος και την υπέρμετρη δύναμη που σε καλεί να ζήσεις σε κάθε του διαδρομή μια νέα συναρπαστική περιπέτεια.



Γιορτάζοντας 130 χρόνια παρουσίας και υπεροχής Skoda, το Fabia μπορεί να αποκτηθεί με μόλις 130 ευρώ/μήνα με 0% επιτόκιο και με τιμή εκκίνησης - 16.950 ευρ'ω - που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία.

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, μιας εμβληματικής προσωπικότητας με διεθνείς διακρίσεις, προσδίδει αυθεντικότητα και κύρος στο μήνυμα της καμπάνιας, ενισχύοντας την εικόνα του Fabia ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.



Η Skoda, που βρίσκεται στην 3η θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, συνεχίζει να αποδεικνύει την ισχυρή δυναμική της, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων οδηγών.

Το Fabia αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιτυχίας, συνδυάζοντας την κληρονομιά της μάρκας με το όραμα του αύριο.