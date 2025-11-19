Το Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα πετρελαίου.

Το Skoda Superb απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η τεχνολογία και η μηχανολογική ακρίβεια μπορούν να προσφέρουν κορυφαία αποδοτικότητα. Το πολυτελές μοντέλο της Skoda κατέρριψε το Guinness World Record για τη μεγαλύτερη απόσταση με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου, διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα πετρελαίου.

Στο τιμόνι του Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), Miko Marczyk. Το ταξίδι ξεκίνησε από το Λοτζ της Πολωνίας και πέρασε από Γερμανία, Παρίσι, Ολλανδία, Βέλγιο και επέστρεψε στην Πολωνία, καλύπτοντας την απόσταση σε συνολικά 28 ώρες με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ.

Το ρεκόρ αποδεικνύει τη μοναδική ισορροπία μεταξύ ισχύος, αεροδυναμικής και ενεργειακής απόδοσης του Skoda Superb, δείχνοντας πως η μείωση εκπομπών CO₂ είναι εφικτή χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική εμπειρία.

Στην ελληνική αγορά, το νέο Skoda Superb διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης mild-hybrid από 46.950€, σε diesel από 52.950€, ενώ η κορυφαία έκδοση Laurent & Klement Diesel 150 hp με DSG κοστίζει 57.950€. Το Superb παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, συνδυάζοντας άνεση, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και χαμηλό κόστος χρήσης.