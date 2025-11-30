Στα σούπερ μάρκετ η τιμή του μοσχαριού φτάνει πλέον έως και τα 35 ευρώ το κιλό.

Σημαντική άνοδο, που πλέον ξεπερνά το 57% μέσα σε δύο χρόνια, καταγράφει η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα, με τα νέα δεδομένα να διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές και αγορά.

Στα σούπερ μάρκετ η τιμή του μοσχαριού φτάνει πλέον έως και τα 35 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το είδος και την ποιότητα (φιλέτο μοσχαρίσιο), ενώ στη λιανική η μέση τιμή για κοπές όπως το χτένι σπάλας έχει σκαρφαλώσει στα 16 –20 ευρώ, από τα 12,50–13,50 ευρώ που ήταν πριν από έναν χρόνο.

Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν ότι, εάν συνεχιστεί η ανοδική πορεία, η τιμή μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 21 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, η τιμή παραγωγού έχει αναπροσαρμοστεί στα 9,5–10 ευρώ το κιλό, από 6 ευρώ πέρυσι, επιβαρύνοντας συνολικά την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας.

Το κύμα ακρίβειας δεν περιορίζεται στο μοσχαρίσιο κρέας. Η εξάπλωση της ευλογιάς έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις και στα αρνιά, τα κατσίκια και τα πρόβατα. Το πρόβειο κρέας στον παραγωγό πωλείται πλέον προς 5,5–5,8 ευρώ το κιλό, από 4,0–4,3 ευρώ, ενώ το αρνί έχει φτάσει τα 10,5 ευρώ έναντι 8,0 ευρώ πριν την εμφάνιση της νόσου. Στα κρεοπωλεία, οι νέες τιμές αποτυπώνονται άμεσα: τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν 11,5–13,5 ευρώ το κιλό, από 9,5–10,5 ευρώ, ενώ αρνί και κατσίκι φτάνουν πλέον τα 17,00 ευρώ, έναντι 14,50 ευρώ λίγους μήνες νωρίτερα.

Αύξηση σημειώνεται και στα υπόλοιπα είδη κρέατος. Το κοτόπουλο κυμαίνεται από 5,5 έως 20,30 ευρώ το κιλό, ενώ το χοιρινό φτάνει τα 14,90 ευρώ. Η γενικευμένη αυτή άνοδος εντείνει την πίεση στα νοικοκυριά, με τους εκπροσώπους της αγοράς να τονίζουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων ώστε να σταθεροποιηθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2021 έως σήμερα η τιμή του μοσχαριού έχει αυξηθεί κατά 54,6%, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης στον κλάδο του κρέατος. Μόνο τον Οκτώβριο, οι ανατιμήσεις έφτασαν το 10,6% σε ετήσια βάση, ενώ μηνιαία καταγράφονται νέες αυξήσεις σε μοσχάρι, αρνί και κατσίκι.

Το αρνί και το κατσίκι παρουσιάζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση από το 2021, φτάνοντας το 44%, με την κατάσταση να θεωρείται πιθανό ότι θα επιδεινωθεί ενόψει των γιορτών λόγω της ζωονόσου. Στο χοιρινό η άνοδος από το 2021 φτάνει το 38%, ενώ στα πουλερικά η αύξηση 27% καθιστά το κοτόπουλο πιο προσιτή επιλογή, παρά τις διεθνείς πιέσεις στις ζωοτροφές.

Την ίδια ώρα, η ευλογιά έχει προκαλέσει ήδη 1.702 κρούσματα σε 2.135 εκτροφές, με 417.365 ζώα να έχουν θανατωθεί. Οι ειδικοί ζητούν αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας και ενίσχυση του κτηνιατρικού ελέγχου, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.