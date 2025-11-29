Ο ηθοποιός φανέρωσε πως μετά από τη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο δεν δέχθηκε καμία τηλεοπτική πρόταση.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» έδωσε ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους.

Μέσα σε όλα, βεβαίως, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον εύλογο φόβο που αισθάνθηκε όταν δέχθηκε την πρόταση για να πρωταγωνιστήσει στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό» ενώ αποκάλυψε πως φέτος δεν δέχθηκε καμία τηλεοπτική πρόταση.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους παραδέχθηκε αρχικά πως «όταν μου έγινε η πρόταση για τη σειρά, φυσικά και υπήρξε ένας μικρός φόβος. Ένας τέτοιος ρόλος όμως δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία σίγουρα να αναμετριέται κανείς με τέτοια πνευματικά βάθη. Είναι μεγάλη ευλογία γιατί από την ίδια την προσωπικότητα, δηλαδή τον Άγιο Παΐσιο όσο τον μελετούσα και τον γνώριζα, είχα μείνει άναυδος για το πόσο μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος και πόσο μπορεί να μοιραστεί με έναν άλλον άνθρωπο ή πόσο πόνο μπορεί να απορροφήσει»

«Το άλλο κομμάτι, αυτό της ταύτισης, είναι πρακτικά μια κατάσταση η οποία οφείλει να αντιμετωπιστεί. Ας πούμε, φέτος είχα οκτώ θεατρικές προτάσεις και καμία τηλεοπτική πρόταση. Δεν είναι παράλογο, για φέτος. Αν συνεχίσει, όμως, είναι παράλογο για μένα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να “δούμε” έναν ηθοποιό. Δηλαδή η ακριβής ετυμολογία της λέξης σημαίνει αυτός που πλάθει χαρακτήρα, που ποιεί χαρακτήρα, γιατί το ήθος στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο χαρακτήρας. Άρα έναν χαρακτήρα ποιεί ένας ηθοποιός; Όχι βέβαια».

«Είμαι 15 χρόνια στη δουλειά και έχω κάνει πολλούς χαρακτήρες στο θέατρο και στην τηλεόραση. Έτυχε να κάνω έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, πολύ δυνατό, πολύ επιδραστικό» τόνισε.