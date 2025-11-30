Η μαρτυρία της συζύγου τραυματία αγρότη.

Με τη Χαρούλα Διβάνη, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας και σύζυγο του τραυματισμένου Ζήση Σακαβάρα, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης που σημειώθηκε στη Νίκαια Λάρισας κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών, την Κυριακή 30/11, επικοινώνησε η ΕΡΤ Βόλου.

Η κ. Διβάνη δήλωσε ότι η υγεία του συζύγου της «βαίνει καλώς», παρά το γεγονός ότι πάσχει από χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, υπογραμμίζοντας ότι οι αστυνομικοί «δεν σεβάστηκαν ούτε το πρόβλημά του ούτε τις εκκλήσεις να σταματήσουν το χτύπημα με τα γκλομπ».

Πώς συνέβη

Σύμφωνα με την ίδια, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νίκαια όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου». Όπως αναφέρει, ο Ζ. Σακαβάρας αρνήθηκε να παραδώσει το αντικείμενο, κάτι που, σύμφωνα με την παράδοση των κτηνοτρόφων, «φεύγει από τα χέρια μόνο όταν πεθαίνουν και περνά στην επόμενη γενιά».

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε η επίθεση των αστυνομικών.

«Η γκλίτσα είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, του επαγγέλματός μας. Δεν την αφήνουμε ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά η Χ. Διβάνη, προσθέτοντας ότι «θα δώσουν αγώνα μέχρι τέλους».

Κατά τη διάρκεια της έντασης τραυματίστηκαν επίσης- κατά την ίδια μαρτυρία- ο πρόεδρος των Αλιέων Μαγνησίας και η γραμματέας του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας, οι οποίοι έσπευσαν να προστατεύσουν τον κ. Σακαβάρα.