Ο άντρας της, ο Ανδρέας Κουλουμπής, ήταν «ένας ταπεινός, υπέροχος καλλιτέχνης και ταιριάξαμε πάρα πολύ», όπως περιέγραψε η ίδια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» βρέθηκε η Κάρμεν Ρουγγέρη την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Μέσα σε όλα, η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και την οικογένεια που δημιούργησε μαζί με τον σύζυγο της, Ανδρέας Κουλουμπής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dem3unzzdet5?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο άνδρας μου ήταν πρωταγωνιστής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είχε μια υπέροχη φωνή. Σαν σήμερα ήταν και η γιορτή του. Ήταν ένας ταπεινός, υπέροχος καλλιτέχνης και ταιριάξαμε πάρα πολύ γιατί είχαμε ίδια ενδιαφέροντα, μιλούσαμε για τη δουλειά μας, πήγαινα στις πρόβες του», είπε αρχικά η Κάρμεν Ρουγγέρη.

«Ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία αλλά άργησα να κάνω παιδί γιατί πιστεύω πολύ ότι πρέπει να υπάρχει και η μαμά και ο μπαμπάς μέσα στο σπίτι. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν και οι δυο, αν δηλαδή χωρίσει ένα ζευγάρι, πιστεύω ότι είναι πολύτιμοι εξίσου ο πατέρας και η μάνα. Γι’ αυτό και είναι πολύ ωραία τα παιδιά που, ακόμα και αν χωρίσουν, οι γονείς τους είναι αγαπημένοι», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ήθελα να είμαι βέβαιη, λοιπόν, ότι θα μείνω με τον σύζυγο μου και άργησα να κάνω παιδί. Δηλαδή ήθελα να είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μείνουμε μαζί σε όλη μας τη ζωή και μείναμε και βγήκαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Έδινα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της οικογένειας, δηλαδή πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα», πρόσθεσε.