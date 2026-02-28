Ένα ήσυχο πρωινό Σαββάτου, με ένα φλιτζάνι τσάι για κάποιους, αυτό είναι πολυτέλεια και για άλλους, είναι απειλή.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα παιδιά που μεγάλωσαν, ζητώντας συνεχώς να τους δίνουν προσοχή οι άλλοι, γίνονται ενήλικες που δεν μπορούν να θεωρήσουν την ακινησία ανάπαυση.

Όπως τονίζει το geediting, για εκείνους αυτή η κατάσταση δεν είναι ήρεμη αλλά αποτελεί έκθεση.

Η αγάπη ως ανταμοιβή

Σε ορισμένα οικογενειακά περιβάλλοντα, η στοργή δεν ρέει άνευ όρων. Συνδέεται με επιδόσεις, υπακοή, ησυχία, προσαρμογή. Το παιδί μαθαίνει νωρίς ότι η αξία του δεν είναι δεδομένη· πρέπει να αποδεικνύεται.

Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι Avi Assor, Guy Roth και Edward Deci έχουν περιγράψει το φαινόμενο της «υπό όρους θετικής αποδοχής»: όταν η γονεϊκή αγάπη και προσοχή εξαρτώνται από τη συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα. Το παιδί δεν μαθαίνει μόνο τι είναι «καλό». Μαθαίνει ότι η ίδια του η ύπαρξη είναι ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από απόδοση.

Το μήνυμα εσωτερικεύεται: Αν δεν είμαι χρήσιμος, δεν είμαι ασφαλής.

Και αυτό το μήνυμα δεν εξαφανίζεται με την ενηλικίωση. Απλώς αλλάζει μορφή.

Η παγίδα της ενδεχομενικής αυτοεκτίμησης

Η ψυχολογική βιβλιογραφία μιλά για «ενδεχομενική αυτοεκτίμηση» — μια μορφή αυτοαξίας που εξαρτάται από εξωτερικά κριτήρια. Η ερευνήτρια Jennifer Crocker έχει δείξει ότι όσοι βασίζουν την αυτοεκτίμησή τους στην επίδοση δεν υποφέρουν μόνο όταν αποτυγχάνουν. Υποφέρουν και όταν απλώς δεν επιτυγχάνουν ενεργά.

Η απουσία παραγωγικότητας δεν είναι ουδέτερη. Ερμηνεύεται ως απώλεια αξίας.

Έτσι εξηγείται ο αόρατος «έλεγχος» που ενεργοποιείται κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να ξεκουραστεί:

Τι παρήγαγες σήμερα; Με ποιο δικαίωμα κάθεσαι; Ποιος σε βλέπει να μη κάνεις τίποτα;

Το παράδοξο είναι σκληρό. Κανείς δεν παρακολουθεί. Αλλά το νευρικό σύστημα λειτουργεί σαν να παρακολουθούν όλοι.

Οι «λειτουργικοί» ενήλικες

Αυτού του τύπου η ανατροφή παράγει συχνά εντυπωσιακά λειτουργικούς ανθρώπους. Παραγωγικούς. Συνεπείς. Ήρεμους υπό πίεση. Ανθρώπους που «τα βγάζουν πέρα».

Όμως, όπως έχουν επισημάνει οι Gordon Flett και Paul Hewitt, η κοινωνικά προκαθορισμένη τελειομανία — η πεποίθηση ότι οι άλλοι απαιτούν συνεχώς το μέγιστο — συνδέεται με χρόνιο άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και δυσκολία στη γνήσια σύνδεση.

Όταν έχεις μάθει να κερδίζεις τη θέση σου, μεταφέρεις το ίδιο συμβόλαιο παντού:

Στις φιλίες: είμαι αρκετά ενδιαφέρων;

Στη δουλειά: παρέδωσα περισσότερο απ’ όσο έπρεπε;

Στο σπίτι: δικαιούμαι να καθίσω ή πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω κάτι;

Η ξεκούραση γίνεται ανταμοιβή. Ποτέ δικαίωμα.

Η αυτοδιάθεση και το ανήκειν

Η Θεωρία Αυτοδιάθεσης των Edward Deci και Richard Ryan υποστηρίζει ότι η ψυχική ευημερία στηρίζεται σε τρεις βασικές ανάγκες: αυτονομία, ικανότητα και σχέση. Η «σχέση» όμως δεν σημαίνει απλώς παρουσία άλλων. Σημαίνει άνευ όρων σύνδεση.

Να ανήκεις χωρίς να αποδίδεις.

Να είσαι αρκετός καθισμένος με το τσάι σου.

Για όσους μεγάλωσαν με υπό όρους αποδοχή, αυτή η ιδέα μοιάζει σχεδόν απειλητική. Η ησυχία δεν είναι γαλήνη. Είναι το έδαφος όπου παλιά έχαναν την αγάπη.

Η μικρή επανάσταση της ακινησίας

Το ξεμάθημα δεν είναι θεαματικό. Δεν έρχεται με μεγάλες δηλώσεις. Έρχεται με πέντε λεπτά σιωπής αντί για τέσσερα. Με μια Κυριακή χωρίς δομή που δεν γεμίζει πανικό. Με την παρατήρηση — χωρίς αυτοτιμωρία — ότι ο «εσωτερικός ελεγκτής» δεν είναι πια στο δωμάτιο.

Όπως ειπώθηκε σε μια θεραπευτική συνεδρία:

«Το audit εγκαταστάθηκε από ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια εδώ. Επιτρέπεται να απολύσεις τον auditor.»

Η ακινησία, για κάποιους, είναι πράξη ριζοσπαστική. Όχι επειδή φαίνεται ηρωική. Αλλά επειδή είναι ήσυχη. Και για εκείνους που κάποτε έμαθαν ότι η σιωπή ισοδυναμεί με απουσία αξίας, το να κάθονται χωρίς να εξαφανίζονται είναι μια μικρή, καθημερινή επανάσταση.

Ίσως τελικά η πιο δύσκολη δεξιότητα να μην είναι η παραγωγικότητα. Ίσως να είναι το να αντέχεις να υπάρχεις — χωρίς να αποδεικνύεις τίποτα.