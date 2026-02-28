Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό (01/03/26, 16:00) και ο Ντάνιελ Ποντένσε έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό τους Φρανσίσκο Ορτέγκα και Κλέιτον, λόγω του περιορισμού των θέσεων στους ξένους. Ο Ντάνιελ Ποντένσε ένιωσε ενοχλήσεις και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στις Σέρρες.
Η ομάδα των Πειραιωτών: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.