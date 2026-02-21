Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη των «πρασίνων».

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για σπουδαίο παιχνίδι από την ομάδα του και δη από την στιγμή που μπήκε στο παρκέ ο MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, στη συνέντευξη Τύπου, μετά την κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου Ελλάδας και δεύτερου διαδοχικού στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Μετά τη νίκη με 79-68 επί του Ολυμπιακού στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρανασσού στην Κρήτη, ο τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού είπε αρχικά: «Βλέπω πως είναι μόλις 7-8 δημοσιογράφοι, αν χάναμε θα ήταν περισσότεροι για να μου κάνουν ερωτήσεις. Τα δημοσιογραφικά ήταν γεμάτα και λίγοι είναι εδώ τώρα».

Για να επικεντρωθεί στο αγωνιστικό μέρος του τελικού λέγοντας: «Σήμερα κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μόλις μπήκε ο Χέιζ-Ντέιβις αρχίσαμε να παίζουμε πολύ σωστό μπάσκετ. Σε όλο το ματς παίξαμε σπουδαία άμυνα, όλοι έκαναν στο 100% τη δουλειά τους, ελέγξαμε όλο το ματς και 100% αξίζαμε να πάρουμε το Κύπελλο, αφού κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι».

Σε ερώτηση για τη διαφορά που έκανε ο νεοαποκτηθείς Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απάντησε: «Δεν χρειάζονται σχόλια για τον Νάιτζελ. Έδειξε την ποιότητα και την αξία του από την αρχή. Για μας το Κύπελλο είναι ένας μόνο μικρός στόχος, ο μεγάλος στόχος είναι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα».

Ο MVP του τελικού Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις επισήμανε: «Συγχαρητήρια στην ομάδα για τη δουλειά που κάναμε όλοι. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήταν εδώ και μας στήριξαν. Πάντα είναι ωραίο να παίζεις σε έναν τελικό. Ήταν το πρώτο μου ελληνικό ντέρμπι, ήταν συναρπαστικό. Μιλούσαμε χθες με τους συμπαίκτες μου και λέγαμε πως κανένας δεν νοιάζεται ποιος είναι ο MVP, μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Αυτή τη φορά ήμουν εγώ, ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το σταφ και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μου έδειξε εμπιστοσύνη και με έφερε στην ομάδα».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας δήλωσε: «Κάθε μέρα αγώνα προσπαθώ να κάνω το ίδιο πράγμα εδώ και 4-5 χρόνια. Έρχομαι νωρίς για να κάνω σουτ τρεις ώρες πριν το παιχνίδι, ακολουθώ την ίδια ρουτίνα και όταν αρχίζει το ματς προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθώ την ομάδα μου. Πιστεύω πως έκανα καλή δουλειά, ακόμη προσπαθώ να βρω τον ρυθμό μου, αλλά χαίρομαι που ο κόσμος το εκτιμά».

Και πρόσθεσε: «Ήταν μια δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, με πολλά σκαμπανεβάσματα, τραυματισμούς, κακό μπάσκετ. Οι μεγάλες ομάδες στα δύσκολα συσπειρώνονται. Κάναμε κυρίαρχο παιχνίδι. Έδωσε αέρα ο Χέιζ-Ντέιβις, έδωσε εμπειρία, είναι πολύ ικανός παίκτης στο να διαβάσει καταστάσεις. Έβαλε σκληράδα και mentality στο γήπεδο και άλλαξε η εικόνα προς το καλύτερο.Ο Χολμς αρχίζει και καταλαβαίνει περισσότερα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε καλύτερα πράγματα σε άμυνα και επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη. Από Δευτέρα κάτω το κεφάλι για να βρεθούμε στο φάιναλ φορ της Euroleague».