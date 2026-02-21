Τόνισε πως η προσέγγιση της ομάδας στο παιχνίδι ήταν τελείως λάθος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για την εξαιρετική αγωνιστική εμφάνισή του στον τελικό Κυπέλλου και την κατάκτηση του τροπαίου. «Η προσέγγισή μας στο παιχνίδι ήταν τελείως λάθος» επισήμανε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε:

«Κατ' αρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει το Κύπελλο. Η δική μας απόδοση ατομικά, ομαδικά, στις συνεργασίες και στην προσήλωση στο πλάνο του παιχνιδιού ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου. Δυστυχώς μέσα στην εβδομάδα συνέβησαν πάρα πολλά.

Ο Ντόρσεϊ έπρεπε να λείψει και ήταν σαν "ξένο σώμα", ο Μιλουτίνοφ έσπασε το χέρι του, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε τενοντίτιδα και ήταν έξω, χωρίς προπόνηση και ο Βεζένκοφ χτύπησε μέσα στο ματς. Γενικά δείξαμε να αμφιβάλλουμε πάρα πολύ από αυτά που συνέβησαν στο παιχνίδι. Ήμασταν διστακτικοί στο πώς σουτάραμε και είχαμε άθλιο ποσοστό στο τρίποντο, που είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που πολλά από αυτά ήταν πραγματικά ανοιχτά. Κάναμε πολλά λάθη και πολλές κακές αμυντικές αποφάσεις, από τις οποίες ο Παναθηναϊκός σκόραρε με λέι-απ.

Είχαμε τη δυνατότητα στο close-out να κάνουμε φάουλ, χωρίς να είμαστε στο μπόνους και τους αφήναμε να φτάσουν μέχρι μέσα. Έτσι, γενικά η προσέγγισή μας στο παιχνίδι ήταν τελείως λάθος για την κρισιμότητα ενός τέτοιου τελικού. Άρα πήραμε αυτό που αξίζαμε. Θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα και στην επόμενη υποχρέωσή μας να εμφανιστούμε πόλυ καλύτεροι από αυτό, αν και πραγματικά αναρωτιέμαι αν υπάρχει χειρότερο από αυτό που εμφανιστήκαμε σήμερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkxdpodn8pd?integrationId=40599y14juihe6ly}