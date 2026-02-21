Το ειδησεογραφικό μέσο εξηγεί πώς οι δασμοί έχουν βλάψει τον Τραμπ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο χθες Παρασκευή προχώρησε ίσως στην πιο σημαντική επίπληξη προς τον Αμερικανικό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Οι δικαστές, συμπεριλαμβανομένων δύο να έχουν διοριστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ακύρωσαν τη χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του Τραμπ: τους παγκόσμιους δασμούς του. «Μακροπρόθεσμα, το δικαστήριο θα μπορούσε να τον είχε σώσει από τον εαυτό του, τουλάχιστον πολιτικά. Μερικοί Ρεπουμπλικάνοι επαινούν απερίφραστα την απόφαση και μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι- παρασκηνιακά- οι περισσότεροι είναι ευχαριστημένοι» σχολιάζει το CNΝ.

Και συνεχίζει: «Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ η απόφαση αποτελεί σαφώς ένα σημαντικό πισωγύρισμα για την ατζέντα του Τραμπ, τον αποδεσμεύει επίσης, από μηχανισμούς που φαινόταν να προκαλούν βραχυπρόθεσμη οικονομική ζημιά στη χώρα και που σαφώς προκαλούσαν βραχυπρόθεσμη πολιτική ζημιά στο κόμμα του Τραμπ. Αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας των δασμών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε παγκόσμιους δασμούς. Ισχυρίστηκε μάλιστα την Παρασκευή ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχε στην πραγματικότητα κάνει ''ισχυρότερη''- με κάποιο τρόπο- την ικανότητά του να επιβάλει εμπορικές κυρώσεις».

«Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι δασμολογικές εξουσίες του Τραμπ έχουν περιοριστεί σημαντικά. Και αυτή η οπισθοδρόμηση θα μπορούσε επίσης, να οδηγήσει σε κάποια ενδοσκόπηση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σχετικά με το αν θα συνεχίσουν να ''διασκεδάζουν'' με τα εμπορικά τεχνάσματα του Τραμπ. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν κάποιος από αυτούς θα εκμεταλλευτεί αυτή την φαινομενική ευκαιρία για αποκλιμάκωση» αναρωτιέται το ίδιο δημοσίευμα.

Πώς οι δασμοί έχουν βλάψει τον Τραμπ

Το CNN επισημαίνει: «Ήταν τυχαίο ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήρθε την Παρασκευή. Μόλις 90 λεπτά πριν από την έκδοσή της, το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης ανακοίνωσε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είχε αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό μόλις 1,4% στο τέταρτο τρίμηνο. Αυτό έκανε το 2025 τη δεύτερη χειρότερη χρονιά για την αύξηση του ΑΕΠ από το 2016. Η περασμένη χρονιά ήταν επίσης μια από τις πιο αδύναμες χρονιές εδώ και δεκαετίες. Και υπάρχει, φυσικά, ο πληθωρισμός που τελικά μειώθηκε λίγο τον Ιανουάριο, αλλά παραμένει επίμονος».

«Με άλλα λόγια, αν αφήσουμε κατά μέρος τη χρηματιστηριακή αγορά, η οικονομία δεν τα πάει καλά. Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η στασιμότητα οφείλεται στους δασμούς, συγκεκριμένα. Αλλά η αβεβαιότητα που τους περιβάλλει και το επιπλέον κόστος που έχουν δημιουργήσει, έχουν σαφώς επιδεινώσει μια οικονομική εικόνα που δεν ήταν καλή εξαρχής. Τουλάχιστον, έδωσαν στους Αμερικανούς έναν λόγο να κατηγορήσουν τον Τραμπ για τις οικονομικές δυσκολίες. Ο Τραμπ ανέλαβε οικειοθελώς την ευθύνη μιας οικονομίας που αγωνίζεται, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που οι οικονομολόγοι προέβλεπαν ευρέως ότι θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα».

«Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί αυτό κόστισε στον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και τους κόστισε. Και μια δημοσκόπηση του CNN τον περασμένο μήνα έδειξε ότι οι Αμερικανοί αποδοκίμαζαν τον Τραμπ για τους δασμούς, 62%-37%. Ακόμη και το 25% των ψηφοφόρων που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους τον αποδοκίμασαν. ''Τώρα θα ακολουθήσω τον δρόμο που θα μπορούσα να ακολουθήσω αρχικά, ο οποίος είναι ακόμη ισχυρότερος από την αρχική μας επιλογή'', ​​ισχυρίστηκε ο Τραμπ. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια».

«Ενώ υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές, υπάρχει λόγος που ο Τραμπ επέλεξε τον δρόμο που επέλεξε πρωτίστως. Εάν το δικαστήριο του επέτρεπε να εφαρμόσει δασμούς υπό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, θα του είχε δώσει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία να εφαρμόσει γρήγορα τεράστιους δασμούς και να κάνει αλλαγές - συχνά για να τιμωρήσει ή να πείσει άλλες χώρες. Το μόνο όριο ήταν ότι το Κογκρέσο μπορούσε να ψηφίσει για την ακύρωση των έκτακτων αναγκών. Αλλά η έντονη αντίθεση στους δασμούς δεν πλησίασε στο να πετύχει μια πλειοψηφία χωρίς δικαίωμα βέτο. Αντιθέτως, το Άρθρο 122 περιορίζει τους δασμούς στο 15% και σε μια περίοδο 150 ημερών- μετά την οποία το Κογκρέσο πρέπει να τους παρατείνει. Δεδομένου ότι οι πλειοψηφίες και των δύο σωμάτων έχουν ψηφίσει πρόσφατα κατά των δασμών του Τραμπ, αυτό φαίνεται απίθανο» εξηγεί το CNN.

«Και δεν είναι καν σαφές ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το άρθρο, δεδομένου ότι απαιτεί κάποιο είδος προβλήματος διεθνών πληρωμών. Άλλες αρχές δασμών απαιτούν περισσότερη διαδικασία πριν από την εφαρμογή των δασμών. Πράγματι, ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς σε μια υποσημείωση αμφισβήτησε άμεσα τον ισχυρισμό του Κάβανο. ''Οι αναφερόμενοι νόμοι περιέχουν διάφορους συνδυασμούς διαδικαστικών προαπαιτούμενων, απαιτούμενων αποφάσεων των φορέων και όρια στη διάρκεια, το ποσό και το πεδίο εφαρμογής των δασμών που εγκρίνουν'', δήλωσε ο Ρόμπερτς» καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή CNN