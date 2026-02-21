Οι έρευνες θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

Συνεχίζονται στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι 20 άτομα, εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις άνδρες νεκροί.

Στις έρευνες που θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, εκτός από τα παραπλέοντα σκάφη, συμμετέχει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και σκάφος της δύναμης FRONTEX.

Ανακοινώσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, για τους νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη επισημαίνει:

«Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης, με πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της πολιτικής που έχει αποτύχει να διασφαλίσει ασφαλείς διόδους, συντονισμένη ευρωπαϊκή ευθύνη και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για την επάρκεια των μηχανισμών επιτήρησης και έγκαιρης διάσωσης, για τον επιχειρησιακό συντονισμό και για τη συνολική στρατηγική που ακολουθεί.

Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να βλέπουμε και μια τραγωδία να αντιμετωπίζεται ως φυσικό φαινόμενο, χωρίς πολιτική λογοδοσία.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι νομική και ηθική υποχρέωση. Οι συνεχείς απώλειες εκθέτουν τη χώρα και επιβάλλουν αλλαγή πορείας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

To KKE, σε ανακοίνωσή του, για τους νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη, τονίζει:

«Το νέο ναυάγιο προσφύγων και μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης, με τουλάχιστον 5 νεκρούς ανθρώπους και δεκάδες ακόμα αγνοούμενους, την ίδια ώρα που στην περιοχή έπλεε ακόμα ένα υπερφορτωμένο σκάφος με δεκάδες ξεριζωμένους, αποδεικνύει ένα μόνο πράγμα: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και όσο θεριεύει η εξαθλίωση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Οι λεγόμενες πολιτικές της ''αποτροπής'' και της καταστολής, όπως είναι η πρόσφατη τρίμηνη αναστολή του ασύλου για τους ανθρώπους που φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική στην Κρήτη ή η προωθούμενη δημιουργία κέντρων κράτησης στο νησί, ούτε ''μειώνουν τις ροές'' ούτε ''αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών'', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση. Αντίθετα, οδηγούν σε ακόμα πιο επικίνδυνους δρόμους, σε περισσότερα ταξίδια τρόμου σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και με μεγαλύτερη ταρίφα.

Οι θύτες των πολέμων, αυτοί που ζεσταίνουν τις πολεμικές μηχανές στις πλάτες των λαών με δισεκατομμύρια πολεμικών εξοπλισμών, είναι οι ίδιοι που συζητούν τα εκτρωματικά σχέδια για τους "κόμβους επιστροφής" - σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών στην Αφρική και καταργούν κάθε ίχνος προστασίας του κουρελιασμένου διεθνούς δικαίου, όπως η Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες.

Αυτοί που στέλνουν και καλωσορίζουν αυτές τις μέρες το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS G. Ford για ελλιμενισμό στη βάση της Σούδας για τον ανεφοδιασμό του, εν αναμονή ενός πιθανού πλήγματος των ΗΠΑ στο Ιράν, είναι που προκαλούν τον ξεριζωμό των προσφύγων από τις χώρες τους. Καλωσόρισμα στους φονιάδες των λαών, αλλά κυνηγητό και καταστολή στα θύματα.

Μόνη διέξοδος απ' αυτήν τη βαρβαρότητα είναι η ένταση της αλληλεγγύης, όπως αυτή που ύψωσαν οι υγειονομικοί και κάτοικοι της Χίου μετά από την πρόσφατη τραγωδία και οι κάτοικοι της Κρήτης σήμερα από τις πρώτες ώρες, είναι το δυνάμωμα της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την άγρια πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών.

Υ.Γ. Η μαρτυρία πρώην κυβερνήτη σκάφους του Λιμενικού σήμερα στον «Ριζοσπάστη», ο οποίος περιγράφει με λεπτομέρειες τις τακτικές, τις εντολές και τη συστηματική συγκάλυψη που κρύβονται πίσω από κάθε ναυάγιο, επιβάλλει η κυβέρνηση να πει εδώ και τώρα την αλήθεια για το τι έχει συμβεί στη Χίο και σε άλλα δήθεν ''ναυάγια''».

«Λίγες μόλις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Χίο, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια τραγωδία με συμμετοχή μάλιστα του Λιμενικου, έχουμε νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Τα γεγονότα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά. Η επανάληψή τους αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη - Πλεύρη που δίνει προτεραιότητα στην αποτροπή αντί για τη διάσωση, στην καταστολή αντί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνει και καλεί την κυβέρνηση «να σταματήσει να προβάλλει τα ναυάγια ως μεμονωμένες "αναμενόμενες" και "τυχαίες" τραγωδίες» και «να μην προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες σε "διακινητές", επιλεγμένους στο σωρό».

«Η "εξαφάνιση" της λέμβου στην οποία σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, στη Χίο επιβάλλει τη μέγιστη καχυποψία ότι το Λιμενικό, όπως και στην Πύλο, δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις. Ως Νέα Αριστερά ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο ναυάγια. Η λογοδοσία, στην οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αλλεργία, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για ένα κράτος δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.