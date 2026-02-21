«Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια το παιδί μου ήταν μαζί μου. Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο και δεν με πήρε ποτέ» δήλωσε απευθύνοντας κάλεσμα σε όλο τον κόσμο για την 28η Φεβρουαρίου.

Τον Πάνο Ρούτσι υποδέχτηκε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για την απώλεια του γιου του αλλά και για όλους τους ανθρώπους που χάθηκαν στην πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

«Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ. Ήταν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας… είχε έρθει να δει την κοπέλα του και δεν γύρισε ποτέ. Για μένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχει Πάσχα, δεν υπάρχουν γιορτές. Όχι μόνο για μένα, για άλλους μας γιατί μας διαλύσανε», σημείωσε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι.

«Εκείνη την ημέρα με πήρε τηλέφωνο, “μπαμπά μου λέει, θα καθυστερήσω και περίμενα να με πάρει τηλέφωνο. Αλλά ποτέ δεν με πήρε. Μέχρι που είχε πάει 12:30 ώρα και τον παίρναμε τηλέφωνο, κλειστό το τηλέφωνο. Δεν βλέπαμε την τηλεόραση εκείνη τη στιγμή και λέω στη σύζυγό μου, “πάω να δω λέω μήπως έχει μείνει από μπαταρία το παιδί, πάω στον σταθμό”. Μετά που έφτασα εκεί πέρα, είχαν φτάσει ήδη τα πρώτα ασθενοφόρα, κλαίγανε, ουρλιάζανε. Το παιδί μου δεν τον είδα εκεί. Είπα ότι ήταν το παιδί μου μέσα και μου απάντησαν “εύχομαι να είναι ζωντανός”», συμπλήρωσε ο Πάνος Ρούτσι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkpir31ld95?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εκεί κοπήκαν τα πόδια μου. Και δεν θυμάμαι πώς έφτασα σπίτι να πάρω τη γυναίκα μου, να πάρουμε το αμάξι να φτάσουμε στο σημείο ακριβώς που ήτανε, που είχε ακόμα και φωτιά. Δεν μ’ αφήσαν να κατέβω κάτω. Προχωρήσαμε προς το νοσοκομείο. Εκεί ήταν ακόμα χειρότερα, είχαν έρθει όλοι οι συγγενείς στο αμφιθέατρο εκεί στο νοσοκομείο και απλά κλαίγαμε όλοι μαζί και περιμέναμε νέα. Έρχονταν τα ασθενοφόρα με τις σακούλες τις μαύρες και που έφτασα στο σημείο να πω σε κάποιον από αυτούς “άνοιξέ το, θέλω να δω αν είναι το παιδί μου”. Αλλά δεν γινότανε», σημείωσε ο ίδιος.

«Σε λίγες μέρες έρχεται αυτή η μαύρη επέτειος. Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι δίπλα μας όπως είναι…Περιμένουμε κάποιος στιγμής να μας πουν ένα συγγνώμη. Να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνουνε, με το δικαστήριο που περιμένουμε, 23 Μαρτίου», κατέληξε ο Πάνος Ρούτσι.