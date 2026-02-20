Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, στην ΕΣΗΕΑ (Αίθ. Γεώργιος Καράντζας, 1ος όροφος), στις 18:30.

Το Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή σε συνεργασία με τις εκδόσεις Τόπος εκδίδουν το βιβλίο «Στις Ράγες του Τραύματος – Τέμπη: Μνήμη, Αγώνας, Δικαιοσύνη». Πρόκειται για ένα συλλογικό εγχείρημα που τοποθετεί στο κέντρο του τα ανοιχτά ερωτήματα που πυροδότησε το συμβάν «Τέμπη», μια αστάθμητη και βαρυσήμαντη μεταβλητή στο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Το βιβλίο περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες και σύντομα δοκίμια που αναδεικνύουν διαφορετικές διαστάσεις του συμβάντος αυτού, με ιδιαίτερη έμφαση στο συλλογικό τραύμα που προκλήθηκε, τις κοινωνικές κινητοποιήσεις και τα χαρακτηριστικά τους και την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η έκδοση συμπίπτει με την επέτειο των τριών χρόνων από το εγκληματικό δυστύχημα με το ζήτημα να παραμένει ενεργό, επηρεάζοντας ακόμα την επικαιρότητα και τις κοινωνικοπολιτικές τάσεις, γεγονός που καταδεικνύει το ειδικό βάρος που έχει σε επίπεδο συλλογικής συνείδησης.

Από τις 16 Φεβρουαρίου το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε κοινωφελή σκοπό που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: