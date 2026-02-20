Ανακοίνωση για τα πρώτα 11 καταστήματα από τα οποία ξεκινά σήμερα το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ εξέδωσε η διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων.

Συγκεκριμένα η δραστηριότητα των 11 καταστημάτων ΕΛΤΑ μεταφέρεται ως εξής:

• Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

• Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

• Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

• Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

• Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

• Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «τα νέα σημεία εξυπηρέτησης λειτουργούν υπό την ευθύνη τοπικών συνεργατών, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας — στις περισσότερες περιπτώσεις και το Σάββατο — και καλύπτουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων κ.ά. Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank θα πραγματοποιούνται μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού δικτύου και των ΑΤΜ της περιοχής, καθώς και μέσω εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης»

Σημειώνεται, επίσης, ότι «με την ολοκλήρωση του πλάνου, οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ θα παρέχονται από 985 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, αριθμός που παραμένει ίδιος με τον σημερινό, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη πρόσβαση των πολιτών στο ταχυδρομικό δίκτυο».

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή. Παράλληλα, το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υλοποιούν ένα εκτεταμένο σχέδιο μετασχηματισμού του δικτύου τους, με στόχο τη μετάβαση σε ένα πιο ευέλικτο, αποδοτικό και σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, που διασφαλίζει τη συνεχή παρουσία τους στις τοπικές κοινωνίες και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2026, ολοκληρώνεται η μεταφορά της δραστηριότητας των πρώτων 11 καταστημάτων σε κοντινά σημεία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία βασίζεται σε λεπτομερή χαρτογράφηση του δικτύου και σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ανάλυση αποστάσεων, η ύπαρξη τραπεζικών υποδομών, ο όγκος συναλλαγών, καθώς και η αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και των λειτουργικών δεδομένων. Σταθερή προτεραιότητα παραμένει η πλήρης εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα νέα σημεία εξυπηρέτησης λειτουργούν υπό την ευθύνη τοπικών συνεργατών, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας — στις περισσότερες περιπτώσεις και το Σάββατο — και καλύπτουν το σύνολο των βασικών υπηρεσιών θυρίδας, όπως πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων κ.ά. Οι τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank θα πραγματοποιούνται μέσω του υφιστάμενου τραπεζικού δικτύου και των ΑΤΜ της περιοχής, καθώς και μέσω εναλλακτικών σημείων εξυπηρέτησης.

Ο μετασχηματισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ προβλέπει ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς κάλυψη, καθώς σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται η συνέχεια της παρουσίας τους, είτε μέσω λειτουργίας ταχυδρομικών πρακτορείων είτε μέσω του μοντέλου shop in shop. Με την ολοκλήρωση του πλάνου, οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ θα παρέχονται από 985 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, αριθμός που παραμένει ίδιος με τον σημερινό, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη πρόσβαση των πολιτών στο ταχυδρομικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα 11 καταστημάτων ΕΛΤΑ μεταφέρεται ως εξής:

• Στο Αλιβέρι Ευβοίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 490 μέτρων.

• Στα Λεχαινά Ηλείας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων.

• Στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

• Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 340 μέτρων.

• Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στους Σοφάδες Καρδίτσας, στο Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ της περιοχής, σε απόσταση περίπου 650 μέτρων.

• Στη Νεάπολη Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 250 μέτρων.

• Στη Σκάλα Λακωνίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 700 μέτρων.

• Στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 540 μέτρων.

• Στη Στυλίδα Φθιώτιδας, στο πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, σε απόσταση περίπου 670 μέτρων.

Διευκρινίζεται ότι η διανομή σε κάθε περιοχή, καθώς και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση των πολιτών, συνεχίζονται κανονικά με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή. Παράλληλα, το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ διατηρεί πλήρως τη θέση εργασίας του και μετακινείται σε άλλο κατάστημα εντός του ίδιου νομού, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Τέλος, εξασφαλίστηκε η πλήρης ενημέρωση των κατοίκων κάθε Δήμου μέσω ανάρτησης αφισών, διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων από τους ταχυδρόμους, καθώς και μέσω επαφών της Διοίκησης με τις Δημοτικές Αρχές, στις οποίες εστάλησαν αναλυτικές πληροφορίες για τα νέα σημεία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες λειτούργησαν ταυτόχρονα το υποκατάστημα και το πρακτορείο στο οποίο μεταφέρεται η δραστηριότητα, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί ομαλά και χωρίς διακοπή στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Σταθερός στόχος των ΕΛΤΑ παραμένει η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων των πολιτών, ώστε να γνωρίζουν πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν, χωρίς μεταβολές στην καθημερινότητά τους.

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2018 ανήκουν στον όμιλο του Υπερταμείου, παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στην υποχρέωση για παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ — με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Με σταθερή παρουσία σε όλη τη χώρα, επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογία και στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης, τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να συνδέουν την Ελλάδα — αξιόπιστα, σύγχρονα και παντού.