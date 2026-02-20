Η τρίτη σεζόν του House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο.

Το HBO αποκάλυψε το πρώτο εκρηκτικό τρέιλερ για την τρίτη σεζόν του House of the Dragon, δίνοντας στους θαυμαστές μια ματιά στον χαρακτήρα του Τζέιμς Νόρτον ως Lord Ormund Hightower.

Το νέο υλικό για το prequel του Game of Thrones προσφέρει επίσης μια πρώτη ματιά στη Χορογραφία των Δράκων, τον μεγάλο εμφύλιο πόλεμο των Targaryen, που αν και ήταν προγραμματισμένος για τη δεύτερη σεζόν, τελικά μεταφέρεται στα νέα, επερχόμενα επεισόδια.

Το κλιπ ανοίγει με τη Rhaenyra Targaryen (Έμμα ντ'Άρσι) καθώς περιμένει την παράδοση της Alicent Hightower (Ολίβια Κουκ). Ωστόσο, ο γιος της Rhaenyra, Jacaerys (Χάρι Κόλετ), προειδοποιεί τη μητέρα του ότι η βασίλισσα δεν είναι αξιόπιστη, ενώ ο Daemon (Ματ Σμιθ) παρακολουθεί.

Από την πλευρά του, ο γιος της Alicent, πρίγκιπας Aemond (Έβαν Μίτσελ), δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με οποιαδήποτε ανακωχή σκέφτεται η μητέρα του. Αντιμετωπίζοντας τον γιο της, η Alicent κάνει μια δυσοίωνη προειδοποίηση για το τι τους περιμένει αν η Rhaenyra τους στείλει τον νέο της δράκο.

«Θα είναι το τέλος», διακηρύσσει.

Οι Πράσινοι μπορεί να δυσκολεύονται, αλλά και οι Μαύροι δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Όπως λέει ο Daemon στη Rhaenyra: «Αυτή είναι η στιγμή που γίνεσαι βασίλισσα», ωστόσο τα δάκρυα που κυλούν στο πρόσωπό της λένε μια άλλη ιστορία καθώς η νίκη της μπορεί να έχει τεράστιο κόστος.

{https://youtu.be/i6w7O1kwuBk?si=znxR3HyLZrmbcmq_}

Το House of the Dragon θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας.

From fire comes darkness. #HOTD Season 3. TEASER TOMORROW. pic.twitter.com/S9UppWzEkr — House of the Dragon (@HouseofDragon) February 18, 2026

Στο μεταξύ, οι θαυμαστές μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι στο Γουέστερος με το νέο spin-oiff του Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν θα προβληθεί στις 22 Φεβρουαρίου.