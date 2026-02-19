Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Τα «τρία μπαμπαδάκια» σε νέες περιπέτειες απόψε στις 21:00 στο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στον Alpha!

Επεισόδιο 7: «Φτου και βγαίνω!»

Ο Δημήτρης αρνείται να παραδεχτεί ότι του λείπει ο Βίκτωρας και προσπαθεί να ξεχαστεί στην αγκαλιά της Παυλίνας.

Όταν όμως η Ελένη μάθει ότι το παιδί κινδυνεύει στο σπίτι της θείας, θα κάνει μια απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη, ζητώντας του να πάρουν τον Βίκτωρα πίσω.

Ο Ηρακλής κι η Τζένη σπεύδουν στο πλευρό του Νίκου στο νοσοκομείο που φοβάται ότι άργησε να πάει τη Στέλλα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία της, αλλά η ίδια η Στέλλα ανησυχεί περισσότερο για το τί έγινε το προηγούμενο βράδυ όταν ο Νίκος κοιμήθηκε στο σπίτι της Βιργινίας.

Ο Στέλιος βρίσκει τρόπο να τηλεφωνήσει στον Ηρακλή και του θυμίζει ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Πανούλη και πρέπει να του κάνει πάρτι, ενώ ο Δημήτρης κι η Ελένη βρίσκονται αντιμέτωποι με σπείρα εγκληματιών και η Βιργινία με τον Νίκο αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους όταν μαθαίνουν ότι η Ζωή τους έχει πει ψέματα κι έχει πάει σε ένα πάρτι με αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας και αλκοόλ. Στο τέλος, δυο από τα «Τρία Μπαμπαδάκια» φιλιούνται με τον έρωτα της ζωής τους.

Θα αποφασίσει ο Δημήτρης να πάρει πίσω τον Βίκτωρα ή θα διαλέξει καριέρα κι ανέμελη εργένικη ζωή;

Θα πάει η Τζένη στο πάρτι του Ηρακλή ή θα του στείλει νέο εξώδικο;

Θα προλάβουν ο Νίκος κι η Βιργινία να βρουν τη Ζωή στο πάρτι που πήγε κρυφά πριν προχωρήσει στα «ου περαιτέρω» με τον εφιάλτη του Νίκου, το αγόρι της τον Γιάννη;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!».