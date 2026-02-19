Τραγική ειρωνεία ότι αντίστοιχη τραγωδία είχε συμβεί πριν λίγους μήνες στην διπλανή γειτονιά.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες στη Βάρη, όταν δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία ενώ εκτελούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου. Οι άνδρες, που δούλευαν στον τομέα των αλουμινίων, προσπαθούσαν να ανεβάσουν με γερανό μεγάλα τζάμια στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας, όταν το καλάθι του γερανού ήρθε σε επαφή με καλώδια της ΔΕΗ. Ο 39χρονος εργοδότης σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο 21χρονος υπέκυψε μετά από προσπάθειες ανάνηψης στο νοσοκομείο. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με φωνές και προσπάθειες ΚΑΡΠΑ από τους παρευρισκόμενους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj0qyhe9uax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως αποκάλυψε μάρτυρας «ακούσαμε φωνές. Κάποιος φώναζε “κρατήσου, αγόρι μου” και είδαμε να κάνουν ΚΑΡΠΑ από το μπαλκόνι», περιέγραψε. Αρχικά, οι γείτονες πίστεψαν πως κάποιος είχε τραυματιστεί από σπασμένο τζάμι. Ωστόσο, λίγο αργότερα πληροφορήθηκαν ότι ο γερανός είχε έρθει σε επαφή με ηλεκτροφόρα σύρματα, με αποτέλεσμα το ρεύμα να διαπεράσει το μεταλλικό πλαίσιο του διπλού υαλοπίνακα και να πλήξει τους δύο άνδρες τη στιγμή που άγγιξαν το καλάθι.»

Το πρώτο ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε δέκα λεπτά και παρέλαβε τον 21χρονο, ενώ το δεύτερο καθυστέρησε περίπου 45 λεπτά. Ο 39χρονος εργοδότης φέρεται να έχασε τη ζωή του επί τόπου. Για τον νεαρό εργαζόμενο ακολούθησε μάχη στο νοσοκομείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj0ol4c7ult?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έναν χρόνο πριν, σε διπλανή γειτονιά συνέβη μία αντίστοιχη τραγωδία, όταν ένας 28χρονος χειριστής γερανοφόρου κεραυνοβολήθηκε από τα καλώδια υψηλής τάσης με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί και να χάσει τις αισθήσεις του.

Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

Συγκλονισμένος, ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε την απώλεια του γιου του «Το παιδί μου είχε όνειρα, εργαζόταν μόλις έναν χρόνο και ήθελε να προχωρήσει στη δουλειά του. Ήταν γεμάτο ζωή… Το έχασα». «Μου τηλεφώνησαν από το νοσοκομείο. Το παιδί μου δούλευε περίπου έναν χρόνο, είχε όνειρα, ήθελε να προχωρήσει στη δουλειά με τα αλουμίνια», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή. Όπως εξήγησε, ο γιος του βρισκόταν μαζί με το αφεντικό του στο έργο και «μόλις ο γερανός ακούμπησε στα καλώδια, τα παιδιά πιάσανε το καλάθι και σωριάστηκαν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgiv4n627yq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι αποκάλυψε ο εργολάβος της κατασκευαστικής - «Απαγορεύεται ο γερανός σε αυτό το σημείο »

«Ο 39χρονος ήταν αλουμινάς και είχε πληρωθεί από εμένα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Στη σύμβασή μας περιλαμβανόταν μόνο η χρήση αναβατορίου και όχι γερανού. Οι εργασίες αυτές έγιναν εν αγνοία μου. Ήταν δηλαδή μία συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτήτη του ακινήτου και του 39χρονου νεκρού υπεργολάβου, χωρίς να με ενημερώσουν, γι’ αυτό δεν ήμουν παρών. Είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός κι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Θα φανεί στην πορεία.

Πάντως αν ήξερα ότι θα πάει γερανός δεν θα το είχα επιτρέψει ποτέ. »Η διαφορά των δύο είναι ότι το αναβατόριο είναι 5 μέτρα μακριά από τα σύρματα της ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται άδεια από ΔΕΔΗΕ για να κόψει ρεύματα, ούτε άδεια για κλείσιμο δρόμου. Ο γερανός χρειάζεται και άδεια για να έρθει. Δεν μπορείς να βάλεις σε έναν δρόμο έναν γερανό και να μην ενημερώσεις κανέναν. Αν υπάρχουν και καλώδια της ΔΕΗ κοντά στην οικοδομή, πρέπει να ζητήσει να κοπεί το ρεύμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν πολύ κοντά. Έπρεπε να υπολογίσουν αυτό το σημαντικό κομμάτι κινδύνου. Λάθη από πολλές πλευρές. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Ο 39χρονος ήταν και πολύ καλός μου φίλος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj0sx2vn461?integrationId=40599y14juihe6ly}