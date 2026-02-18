Οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες σε οικία στη Βάρη.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Μετόχι Εύβοιας από τον αδόκητο χαμό των δύο ανδρών στη Βάρη Αττικής, ηλικίας 21 και 39 ετών.

Οι δύο άνδρες βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ πραγματοποιούσαν εργασίες σε οικία στη Βάρη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φαίνεται να ήρθαν σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να υποστούν ηλεκτροπληξία. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας.

Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τους επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Όπως αναφέρει το eviathema, το άκουσμα της τραγωδίας βύθισε στο πένθος το Μετόχι Εύβοιας, από όπου κατάγονται οι δύο άνδρες, με συγγενείς και φίλους να αδυνατούν να πιστέψουν τι συνέβη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό συμβάν με τους δύο νέους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή έγινε στην Βάρη Αττικής το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για τον Χ. Γ. από το Μετόχι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ηλικίας περίπου 21 ετών και έναν 39χρονο με καταγωγή από το Μαντούδι αλλά διέμενε στη Χαλκίδα.

Όπως έγινε γνωστό οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 21 ετών, πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα, όταν από άγνωστη αιτία χτυπήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα. Και τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας όμως οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, πέρα από το να διαπιστώσουν το θάνατό τους.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο εργατικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν ο πατέρας του ενός ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σύλληψη.