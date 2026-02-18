Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν δεκάδες προβλήματα στην Κεντρική Μακεδονία, με την Πυροσβεστική να δέχεται 650 κλήσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και συγκεκριμένα οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν από αργά το βράδυ της Δευτέρας (16/2) σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, θέτοντας σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από τα ξημερώματα έως τις 18:00 της Τρίτης καταγράφηκαν 650 κλήσεις για παροχές βοηθείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 53 κοπές δέντρων, εκ των οποίων οι 32 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και σε 37 αφαιρέσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν ή κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω των ισχυρών ριπών ανέμου.

{https://youtu.be/o-YUHWdhoSs?si=QuV0BhcqfR_2eYXT}

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.