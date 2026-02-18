Ο συμβολισμός της γιορτής των Αγίων Θεοδώρων και η εκκλησιαστική παράδοση του Ψυχοσάββατου.

Κάθε χρόνο η γιορτή των Αγίων Θεοδώρων είναι κινητή και γιορτάζεται πάντα το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα. Φέτος τα Κούλουμα θα τα γιορτάσουμε την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου οπότε η μνήμη των Αγίων Θεοδώρων θα τιμηθεί το επόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστειών, γνωστό και ως Ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων.

Κόλλυβα: Η παράδοση του Ψυχοσάββατου ανήμερα των Αγίων Θεοδώρων

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεόδωρος ο Τήρων κατά τη διάρκεια ενός λιμού στην περιοχή της αρχαίας Γαλατίας, τάισε τον πληθυσμό μιας ολόκληρης πόλης με κόλλυβα. Από τότε καθιερώθηκε το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστειών, δηλαδή ανήμερα της γιορτής του, να μοιράζονται κόλλυβα στις εκκλησίες, ενώ σε κάποιες περιοχές καθιερώθηκε επίσημα ως ψυχοσάββατο.

Η παράδοση θέλει τους πιστούς να προσφέρουν κόλλυβα την ημέρα αυτή, τα οποία έχουν διπλό συμβολισμό. Υπέρ των Αγίων Θεοδώρων, ως ένδειξη τιμής, μνήμης και ευλογίας, υπενθυμίζοντας ότι νίκησαν τον θάνατο της αμαρτίας και θα αναστηθούν στη μέρα της Κρίσεως. Υπέρ των κεκοιμημένων συμβολίζοντας την πίστη στην τελική ανάσταση των νεκρών και την ευχή να αναστηθούν εν αφθαρσία.

Σύμφωνα με μια εκδοχή, τα κόλλυβα που μοιράζονται των Αγίων Θεοδώρων συνδέονται με ένα θαύμα που έκανε ο ίδιος ο Άγιος. Πιο συγκεκριμένα, κατά την προβυζαντινή περίοδο, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιουλιανός, που ήταν εναντίον της νηστείας που έκαναν οι χριστιανοί, όταν πλησίαζε η πρώτη εβδομάδα των νηστειών διέταξε να εξαφανιστούν από την αγορά όλα τα τρόφιμα για να αναγκαστούν οι χριστιανοί να φάνε από αυτά που προέρχονταν από τις θυσίες. Τότε ο Άγιος Θεόδωρος φέρεται πως παρουσιάστηκε σαν όραμα στον τότε πατριάρχη και του αποκάλυψε το νοσηρό σχέδιο του αυτοκράτορα, λέγοντας του ότι οι χριστιανοί πρέπει να φάνε κόλλυβα αντί για οτιδήποτε άλλο. Έτσι καθιερώθηκε το πρώτο Σάββατο των Νηστειών οι πιστοί να προσφέρουν κόλλυβα, κάτι σαν ψυχοσάββατο δηλαδή.

