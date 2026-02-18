Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς, η ΕΧΑΕ και το «Euronext effect», το Υπερταμείο και η CrediaBank, η Freedompay στην Ελλάδα και το εγχείρημα της Lemon Taxi App ΙΚΕ

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε απευθείας διαπραγμάτευση με την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), προκειμένου να υλοποιηθεί η τεχνική σύνδεση των πληροφοριακών της συστημάτων με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς (ΠΣΕΑ), που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της σύμβασης είναι να αποκτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άμεση, αυτοματοποιημένη και αξιόπιστη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα της χρηματιστηριακής αγοράς, όπως στοιχεία συναλλαγών, συμμετοχών, θέσεων σε παράγωγα και αντιστοίχισης επενδυτών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Η ΕΧΑΕ είναι ο μοναδικός φορέας που, βάσει νόμου, παράγει, διαχειρίζεται και διαθέτει τα πρωτογενή δεδομένα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθώς είναι ο επίσημος διαχειριστής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων. Ως εκ τούτου, δεν θα υπήρχε πρακτικά δυνατότητα ανάθεσης του έργου σε τρίτο πάροχο. Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απέρριψε την πρόταση για επιπλέον δαπάνες που αφορούσαν στη δημιουργία εκτεταμένων ιστορικών αρχείων, κρίνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία παρέχονται ήδη μέσω υφιστάμενων εργαλείων εποπτείας της ΕΧΑΕ ή μπορούν να ζητηθούν κατά περίπτωση, όταν προκύπτει συγκεκριμένη ανάγκη.

Τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ

Σήμερα η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 καθώς και για το σύνολο της χρήσης. Παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, οι επιδόσεις αυτές δεν αναμένεται να μεταφραστούν σε αντίστοιχη ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA, καθώς η άνοδος του κόστους άσκησε έντονες πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας.

Καθοριστικό ρόλο στη συμπίεση των αποτελεσμάτων έπαιξαν οι αυξημένες αμοιβές προς τρίτους, οι οποίες συνδέονται με την πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και επηρέασαν άμεσα τα καθαρά κέρδη της εταιρείας. Με την ανακοίνωση των σημερινών αποτελεσμάτων καθίσταται πλέον σαφές ότι το αποκαλούμενο «Euronext effect» έκανε την εμφάνισή του πρόωρα, ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία οι βασικοί δείκτες της αγοράς κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών αυξήθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 243 εκατ. ευρώ, η ταχύτητα κυκλοφορίας ενισχύθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στο 43%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέγραψε άνοδο 37%, στα 142 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η δραστηριότητα στην αγορά παραγώγων διατήρησε ισχυρή δυναμική, με αύξηση 29% σε ετήσια βάση και μέσο όρο 79,9 χιλιάδων συμβολαίων ημερησίως.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αδυναμία της ΕΧΑΕ να καταγράψει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία, παρά το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον και λόγω έκτακτων παραγόντων, εγείρει ερωτήματα ως προς το κατά πόσο θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις προοπτικές της στη νέα εποχή που διαμορφώνεται με τη συμμετοχή της στο σχήμα της Euronext, ένα ζήτημα στο οποίο η ίδια η Euronext καλείται να δώσει απαντήσεις στο προσεχές διάστημα.

Το Υπερταμείο και η CrediaBank

Πληροφορίες της στήλης ήλθαν να επιβεβαιώσουν δημοσιεύματα συναδέλφων σύμφωνα με τα οποία η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, ύψους 300 εκατ. ευρώ, εξετάζεται να καλυφθεί κυρίως μέσω της εισόδου νέων μετόχων. Σύμφωνα με τις εν λόγω αναφορές, η συγκεκριμένη κατεύθυνση φέρεται να ενθαρρύνεται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), τον εποπτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέλλει να φανεί εάν είναι πράγματι έτσι. Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, αφορά το πώς θα διαμορφωθεί η συμμετοχή του Υπερταμείου μετά την αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι σήμερα κατέχει ποσοστό 36,16%, που αντιστοιχεί σε περίπου 585 εκατ. μετοχές, με χρηματιστηριακή αξία περί τα 760 εκατ. ευρώ.

Αν το Υπερταμείο θελήσει να διατηρήσει το σημερινό ποσοστό του θα πρέπει να καλύψει αναλογικά περίπου 108,5 εκατ. ευρώ από την αύξηση των 300 εκατ. ευρώ. Εφόσον το Υπερταμείο δεν συμμετάσχει στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η απομείωση του ποσοστού του ενδέχεται να το οδηγήσει κάτω από το όριο του 33%, δηλαδή κάτω από την αποκαλούμενη «καταστατική μειοψηφία». Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ουσιαστικές συνέπειες, καθώς το Δημόσιο θα απωλέσει δικαιώματα αρνησικυρίας σε κρίσιμες εταιρικές αποφάσεις, όπως καταστατικές αλλαγές, αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου, συγχωνεύσεις και στρατηγικές επιλογές, με αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό της θεσμικής του επιρροής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2024, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, αναφερόμενος στη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία και οδήγησε στη δημιουργία της CrediaBank, είχε τονίσει ότι με αυτή διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Όπως είχε επισημάνει, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του τότε ΤΧΣ και νυν Υπερταμείου, προστάτευσε την αξία της συμμετοχής του ύψους περίπου 480 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Αττικής, διατηρώντας ισχυρή μειοψηφική θέση στο νέο τραπεζικό σχήμα με προοπτικές ανάπτυξης. Η τοποθέτηση αυτή είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έως εκείνη τη στιγμή το Δημόσιο είχε καταγράψει απώλειες άνω των 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Αττικής, κυρίως λόγω επιλογών που – ατυχώς- είχαν λάβει εποπτική έγκριση.

Στο πλαίσιο αυτό, μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα οδηγούσε το ποσοστό του Υπερταμείου κάτω από το 33% θα συνιστούσε σταδιακή απόκλιση από την αναφορά Στουρνάρα περί «ισχυρής μειοψηφικής συμμετοχής» του Δημοσίου στην CrediaBank. Αν και βεβαίως δεν θα επηρεάσει τον στόχο δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, αποδυναμώνει -υπό στενή ερμηνεία- τον άξονα της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί εξέλιξη με σαφή τροχιοδεικτική σημασία για το προσεχές διάστημα. Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η στάση που θα τηρήσει το ίδιο το Υπερταμείο, και ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλός του, Γιάννης Παπαχρήστου.

Η Digital Realty Hellas

Η Digital Realty Hellas ολοκλήρωσε προ ημερών αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή της πορεία στην ελληνική και περιφερειακή αγορά data centers. Η εταιρεία, της οποίας ηγείται ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, λειτουργεί ήδη τρία από τα μεγαλύτερα hyperconverged data centers της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα Athens 1, Athens 2 και Athens 3, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του Κορωπίου. Το Athens 3 αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα, με συνολική επιφάνεια 8.600 τετραγωνικών μέτρων και εγκατεστημένη ισχύ 6,8 MW. Παράλληλα, το Athens 4, επίσης στο Κορωπί, αναμένεται να προσθέσει επιπλέον 6,8 MW στο ενεργειακό αποτύπωμα της Digital Realty Hellas, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική δυναμικότητα και τις υποδομές της εταιρείας.

Η Lemon Taxi App ΙΚΕ

Πριν από πέντε χρόνια, τρεις από τις πλέον γνωστές και αξιόπιστες δυνάμεις του ελληνικού ραδιοταξί αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, δρομολογώντας ένα κοινό εγχείρημα ψηφιακής καινοτομίας. Από τη συνεργασία των Ραδιοταξί Κόσμος 18300, Παρθενών και Π1 γεννήθηκε η Lemon Taxi App, μια σύγχρονη ελληνική εφαρμογή ταξί, η οποία προσφέρει εύχρηστη και αξιόπιστη πλατφόρμα για άμεση ή προγραμματισμένη κράτηση οχήματος, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των χρηστών χωρίς το άγχος της τελευταίας στιγμής.

Η Lemon Taxi App παρέχει ευελιξία στους τρόπους πληρωμής, καθώς η εξόφληση της διαδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με POS απευθείας στον οδηγό είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων, ενώ η γεωγραφική κάλυψη της υπηρεσίας εκτείνεται σε ολόκληρη την Αττική. Κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας της εφαρμογής αποτελεί η ασφάλεια, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι τόσο οι επιβάτες όσο και οι οδηγοί βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η παρακολούθηση της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS και η δυνατότητα κοινοποίησής της σε οικεία πρόσωπα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Αν και στα πρώτα της βήματα η Lemon Taxi App λειτούργησε με τη στήριξη χορηγιών, χθες πραγματοποιήθηκε ένα καθοριστικό θεσμικό βήμα, καθώς συστάθηκε επισήμως η εταιρεία Lemon Taxi App ΙΚΕ. Η νέα εταιρική οντότητα διαθέτει εταιρικό κεφάλαιο ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί πλήρως κατά τη σύστασή της, και κύρια δραστηριότητά της είναι η έκδοση λογισμικού που διατίθεται μέσω διαδικτύου. Στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης, ανάπτυξης, σχεδιασμού και αδειοδότησης λογισμικού, καθώς και η τεχνική υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών.

Στο μετοχικό σχήμα της Lemon Taxi App ΙΚΕ συμμετέχουν δύο νομικά πρόσωπα του κλάδου των ραδιοταξί. Πλειοψηφικός εταίρος είναι ο Συνεταιρισμός Ιδιοκτητών Ασυρματοφόρων Ταξί Πειραιώς – Αθηνών – Προαστείων Ράδιο Ταξί Κόσμος ΣΠΕ, ο οποίος κατέχει το 84% των εταιρικών μεριδίων, ενώ το υπόλοιπο 16% ανήκει στην εταιρεία Ράδιο-Ταξί Πειραιάς 1. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας έχει αναλάβει για αόριστο χρόνο ο Θεοχάρης Πασχαλίδης.

Στην Ελλάδα η Freedompay

Στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προχώρησε η αμερικανική Freedompay, μία από τις εταιρείες που πρωτοστατούν στο λεγόμενο Next Level Commerce, αναπτύσσοντας προηγμένες λύσεις για κινητές πληρωμές, συναλλαγές χωρίς μετρητά, εικονικά και απομακρυσμένα τερματικά, καθώς και υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών. Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, προώθησης κινήτρων και διαχείρισης σχέσεων πελατών, εξυπηρετώντας μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους του λιανεμπορίου, της φιλοξενίας, των τυχερών παιχνιδιών, της εκπαίδευσης, της υγείας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Χθες η Freedompay ίδρυσε στη χώρα μας υποκατάστημα της Freedompay Ireland Limited. Κύρια δραστηριότητα του ελληνικού υποκαταστήματος θα είναι ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ προβλέπεται και η παροχή άλλων συναφών προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Η Κρητικός Holdings

Τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ έχει ανακοινώσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κρητικός Holdings στο διάστημα που έχει ακολουθήσει από την ανακοίνωση της εξαγοράς της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Διαμαντής Μασούτης. Συγκεκριμένα, στις 9 Ιανουαρίου 2026 ανακοινώθηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 700.000 ευρώ, με βάση λογιστική κατάσταση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ακολούθως χθες 17 Φεβρουαρίου 2026 ανακοινώθηκε η απόφαση για διανομή εντός του 2026 πρόσθετου προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 800.000 ευρώ. Της Κρητικός Holdings ηγείται ο Άγγελος Κρητικός , ο οποίος θα παραμείνει στη διοίκηση του νέου ομίλου της Διαμαντής Μασούτης για να βοηθήσει στην ενσωμάτωση και τον εξορθολογισμό των δικτύων.

Η νέα εταιρεία του Γ. Δασκαλαντωνάκη

Στη σύσταση νέας μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Σίγμα Τέσσερα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε πρόσφατα ο επιχειρηματίας Γιάννης Δασκαλαντωνάκης. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας εμφανίζεται η κυπριακή Zoukani Investment Limited, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο σκοπός της νέας εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευρύς και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες, επενδύσεις σε ακίνητα και χρηματοοικονομικά προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας. Η διοίκηση ασκείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ίδιο τον Γιάννη Δασκαλαντωνάκη, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του.Ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης έχει ακολουθήσει αυτόνομη επιχειρηματική πορεία, μαζί με την αδελφή του Τίνα, εκτός του ομίλου Grecotel, που ίδρυσε ο πατέρας τους Νίκος Δασκαλαντωνάκης και σήμερα διευθύνει η αδελφή τους, Μαρί. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδρύσει τον όμιλο Knossians Group και συνεργάζεται με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, όπως οι Accor, Hyatt, Marriott και Intercontinental–IHG, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο της φιλοξενίας.

Ο Ιάσων Τσάκωνας

Σειρά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε πρόσφατα ο Ιάσων Τσάκωνας, επικεφαλής της Oliaros Property Development. Ο κ. Τσάκωνας έγινε γνωστός την προηγούμενη δεκαετία για τις πρωτοβουλίες του στην αστική ανάπλαση του Μεταξουργείου και του Κεραμεικού, ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε διεθνώς με το αρχιτεκτονικό έργο Beach House στην Αντίπαρο, το οποίο εξελίχθηκε σε σύμβολο πολυτελούς τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες και επενδυτές από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,06 εκατ. ευρώ της ALV Μονοπρόσωπη ΑΕ, σε αύξηση 110 χιλ. ευρώ της KVRML Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της 26ης Νοεμβρίου 2025, σε αύξηση 600 χιλ. ευρώ της AGLU Μονοπρόσωπη ΑΕ, καθώς και σε αύξηση 720 χιλ. ευρώ της VRML Μονοπρόσωπη ΑΕ. Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία, καθώς και στην ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για βραχυχρόνια διαμονή. Παράλληλα, στο αντικείμενό τους περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείων, καταλυμάτων διακοπών και λοιπών καταλυμάτων σύντομης διαμονής, η ενοικίαση επιπλωμένων διαμερισμάτων με συναφείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης και περιποίησης πελατών, καθώς και η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων.