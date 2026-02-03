Η Τράπεζα της Ελλάδος σφίγγει τα λουριά στα ιδρύματα πληρωμών, ομολογιακό ΑΕΚ «β΄ημίχρονο», η Praktiker Hellas, η Resolute Cepal Greece και τα νέα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις fintech

Πιο εκτεταμένες και σαφώς πιο απαιτητικές γίνονται οι υποχρεώσεις των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος μετά τη νέα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τροποποιεί το βασικό κανονιστικό πλαίσιο του 2019. Η απόφαση δεν περιορίζεται σε τεχνικές βελτιώσεις, αλλά επανακαθορίζει κρίσιμες διαδικασίες που αφορούν την προστασία των χρημάτων των πελατών και τη συμμετοχή των fintech εταιρειών σε συστήματα πληρωμών, όπως τα διατραπεζικά συστήματα εκκαθάρισης. Στο πεδίο της διασφάλισης των χρηματικών ποσών των χρηστών, η απόφαση αποσαφηνίζει με λεπτομέρεια τι σημαίνει «ασφαλής φύλαξη» στην πράξη. Για παράδειγμα, ένα ίδρυμα πληρωμών που διαχειρίζεται χρήματα πελατών για μεταφορές πίστωσης ή εκτέλεση πληρωμών δεν μπορεί πλέον απλώς να τηρεί τα ποσά αυτά σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό. Υποχρεούται να τα καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ και, κυρίως, να μην έχει καμία σχέση συνδεδεμένου μέρους με αυτό. Αν, εναλλακτικά, επιλέξει να τα επενδύσει, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να αφορούν αποκλειστικά χαμηλού κινδύνου και υψηλής ρευστότητας στοιχεία, όπως κρατικούς τίτλους, οι οποίοι φυλάσσονται σε ειδικό λογαριασμό θεματοφυλακής, πλήρως διαχωρισμένο από το υπόλοιπο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά επίσης από τα ιδρύματα να τεκμηριώνουν αναλυτικά τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Έτσι, ένα fintech ίδρυμα οφείλει να δηλώνει ποιοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς διασφάλισης, ποια είναι τα καθήκοντά τους και με ποιον τρόπο ελέγχεται ότι τα χρήματα των πελατών παραμένουν προστατευμένα ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με γενικές περιγραφές, καλείται πλέον να προσκομίσει συμβάσεις με τράπεζες, υπεύθυνες δηλώσεις συμμόρφωσης και συγκεκριμένες πολιτικές επενδύσεων.

Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν και για τα ιδρύματα που επιλέγουν τη λύση της ασφάλισης ή άλλης εγγύησης. Για παράδειγμα, μια εταιρεία ηλεκτρονικού χρήματος που χρησιμοποιεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο για να καλύπτει τα χρήματα των πελατών της πρέπει να αποδεικνύει ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν ανήκει στον ίδιο όμιλο, ότι το συμβόλαιο ανανεώνεται έγκαιρα και ότι το ύψος της κάλυψης επαρκεί διαρκώς για τις υποχρεώσεις της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη νέα διαδικασία συμμετοχής σε αναγνωρισμένα συστήματα πληρωμών. Ένα ίδρυμα πληρωμών που επιθυμεί, για παράδειγμα, να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε διατραπεζικό σύστημα εκκαθάρισης, δεν αρκεί πλέον να πληροί τους κανόνες του ίδιου του συστήματος. Πρέπει πρώτα να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτημα συνοδευόμενο από έκθεση αυτοαξιολόγησης, όπου θα αναλύει πώς καλύπτει απαιτήσεις όπως η επάρκεια των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η διασφάλιση των χρημάτων των χρηστών και το σχέδιο εκκαθάρισης σε περίπτωση πτώχευσης. Η κεντρική τράπεζα έχει προθεσμία τριών μηνών να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις. Τέλος, η απόφαση ευθυγραμμίζει το πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης με τις νεότερες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Αυτό μεταφράζεται, για παράδειγμα, σε πιο αναλυτικά οργανογράμματα, με σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων για κάθε διεύθυνση ή τμήμα, όχι μόνο για τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά και για άλλες εποπτευόμενες δραστηριότητες, όπως τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος και τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

Το ομολογιακό της ΑΕΚ - «β’ ημίχρονο»

Η στήλη σας ενημέρωσε χθες ότι η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΕΚ ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, συνολικής ονομαστικής αξίας 10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, πριν «αλέκτωρ λαλήσει τρις», διατυπώθηκαν νομικές απόψεις που θέτουν ζήτημα συμβατότητας της διαδικασίας με το ισχύον εταιρικό και αθλητικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, για να είναι η συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση απολύτως συμβατή με τις διατάξεις των νόμων 4548/2018, 3156/2003 και 2725/1999, θα πρέπει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να γνωρίζει εξαρχής την ταυτότητα του ομολογιούχου. Όπως επισημαίνεται, η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν και εταιρικά επαρκής, δεν αρκεί από μόνη της για να καλύψει τις ειδικές απαιτήσεις του αθλητικού νόμου, ο οποίος προβλέπει αυξημένο έλεγχο σε περιπτώσεις απόκτησης συμμετοχής ή ελέγχου σε ΠΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΕΚ ενέκρινε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου άνευ εξασφαλίσεων και με μηδενικό επιτόκιο, διαιρούμενου σε είκοσι ομολογίες ονομαστικής αξίας 500.000 ευρώ εκάστη, με τιμή έκδοσης στο άρτιο και διάρκεια πέντε ετών. Το δάνειο προβλέπεται να εκδοθεί εφάπαξ ή τμηματικά, εντός έξι μηνών από την υπογραφή του προγράμματος έκδοσης, το οποίο θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ενώ η κάλυψή του θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι, εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ, δήλωσαν την παραίτησή τους από το δικαίωμα προτίμησης στο ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του ν. 4548/2018. Κατά νομικούς κύκλους, η επιλογή αυτή συνιστά σαφή ένδειξη ότι η έκδοση δεν προορίζεται να καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους, αλλά από τρίτο επενδυτή, γεγονός που ενισχύει τον προβληματισμό ως προς την ανάγκη προληπτικού ελέγχου της ταυτότητας του ομολογιούχου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο άρθρο 69Α του αθλητικού νόμου, το οποίο διευρύνει την έννοια του «ελέγχου» πέρα από την τυπική μετοχική πλειοψηφία. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, έλεγχος μπορεί να προκύπτει και μέσω χρηματοδοτικών σχέσεων, συμβατικών δικαιωμάτων, οικονομικής εξάρτησης ή άλλων μηχανισμών επιρροής. Υπό αυτή την οπτική, ένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να θεωρηθεί ότι δημιουργεί έμμεσο έλεγχο ακόμη και πριν από τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές.

Παράλληλα, το άρθρο 71 του ν. 2725/1999 προβλέπει ότι κάθε απόκτηση μετοχών ΠΑΕ που οδηγεί σε ουσιώδη συμμετοχή ή έλεγχο τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές συνιστά, νομικά, απόκτηση μετοχών και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε έλεγχο καταλληλότητας του επενδυτή. Σε περίπτωση που η ΕΕΑ δεν εγκρίνει τον ομολογιούχο, η μετατροπή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Κατά τη νομική άποψη όσων εντοπίζουν προβληματισμό στη συγκεκριμένη διαδικασία, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού οφείλει να γνωρίζει ποιος είναι ο ομολογιούχος ήδη στο στάδιο της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και όχι εκ των υστέρων, όταν αυτός επιχειρήσει να μετατρέψει τις ομολογίες σε μετοχές ή να αποκτήσει ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της ΠΑΕ.

Η αντίθετη άποψη

Η αντίθετη άποψη, που επίσης έχει σοβαρή νομική βάση και ακούγεται από άλλους νομικούς κύκλους, κινείται σε διαφορετική λογική και εστιάζει κυρίως στη διάκριση μεταξύ χρηματοδότησης και ελέγχου, καθώς και στο χρονικό σημείο ενεργοποίησης της αρμοδιότητας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, στο στάδιο της έκδοσης ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δεν συντελείται απόκτηση μετοχών ούτε άσκηση ελέγχου, αλλά απλώς μια εταιρική χρηματοδότηση, πλήρως επιτρεπτή από το εταιρικό δίκαιο. Οι ομολογιούχοι, έως τη στιγμή της μετατροπής, δεν έχουν μετοχική ιδιότητα, ούτε δικαιώματα ψήφου, ούτε θεσμική δυνατότητα παρέμβασης στη διοίκηση της ΠΑΕ, επομένως δεν τίθεται, κατά την άποψη αυτή, ζήτημα εφαρμογής των άρθρων 69Α και 71 του ν. 2725/1999 στο στάδιο της έκδοσης.

Κατά την ίδια άποψη, ο έλεγχος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ενεργοποιείται μόνο όταν και εφόσον ο ομολογιούχος αποφασίσει να μετατρέψει τις ομολογίες σε μετοχές και αποκτήσει πραγματική μετοχική συμμετοχή που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη επιρροή ή έλεγχο. Σε αυτό το χρονικό σημείο, η ταυτότητα του επενδυτή οφείλει πράγματι να τεθεί υπό τον έλεγχο καταλληλότητας της ΕΕΑ, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε άλλη μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών ΠΑΕ.

Ως προς την παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι αυτή αποτελεί τυπικό εργαλείο εταιρικής ευελιξίας και όχι απόδειξη ή τεκμήριο πρόθεσης άσκησης ελέγχου από τρίτο. Το τί τελικά ισχύει θα το κρίνει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εάν και εφόσον υπάρξει προσφυγή σε αυτή.

Η Resolute Cepal Greece

Σε επέκταση των δραστηριοτήτων της προχωρά η Resolute Cepal Greece, η εταιρεία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης (joint venture) μεταξύ της Cepal Hellas και της Resolute Asset Management και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Η Resolute Cepal Greece διευρύνει πλέον το αντικείμενό της, εισερχόμενη δυναμικά στον τομέα της τεχνολογίας και των δεδομένων ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσει στο χαρτοφυλάκιό της νέες δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτύου για τον κλάδο του real estate, την ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών data analytics και analytics as a service, καθώς και την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην ανάλυση, επεξεργασία, διαχείριση και οπτικοποίηση δεδομένων ακινήτων, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας και δεδομένων, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη και συντήρηση αντίστοιχων πληροφοριακών προϊόντων. Στο αντικείμενο της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η παραχώρηση αδειών χρήσης και η εμπορική αξιοποίηση των τεχνολογικών λύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

H φαρμακοβιομηχανία Famar

Στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με δύο θυγατρικές της προχώρησε η φαρμακοβιομηχανία Famar, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική στήριξη των διεθνών της δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση προς τη Famar Italia S.p.A. προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Famar Health Care Services Madrid S.A.U. το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται έως τα 5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και περίπου 15 μήνες στους βασικούς μετόχους της Famar περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καθώς και το private equity fund MidEuropa, ενώ μειοψηφική συμμετοχή διατηρούν το κυπριακό fund ECM και το Metric Capital Partners. Σήμερα, η Famar διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται στην Ελλάδα, μία στην Ιταλία και μία στην Ισπανία, ενώ παράλληλα λειτουργεί δύο κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης σε Ελλάδα και Ισπανία, καθώς και ένα μεγάλο κέντρο logistics στη Θήβα.

Η Praktiker Hellas

Το πρώτο δείγμα γραφής για την πορεία της Praktiker Hellas έδωσε η ρουμανική Paval Holding, των αδελφών Dragos και Adrian Paval, η οποία απέκτησε την αλυσίδα από τη Fairfax Financial Holding το περασμένο καλοκαίρι. Η Paval Holding ολοκλήρωσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Praktiker Hellas ύψους 14,05 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 140.500 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Praktiker Hellas ανέρχεται πλέον σε 22,1 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 221.000 ονομαστικές μετοχές, επίσης ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν τα στρατηγικά σχέδια της Paval Holding για την ελληνική αγορά Home Improvement και DIY, σε έναν κλάδο με αυξημένο ανταγωνισμό και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι η Paval Holding ελέγχει τον όμιλο Dedeman, τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της αγοράς DIY στη Ρουμανία και μία από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές παρουσίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει σε αναδιαμόρφωση των ισορροπιών στον κλάδο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχωρά στη μίσθωση νέου χώρου γραφείων για τη στέγαση του Περιφερειακού της Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών. Πρόκειται για γραφειακό χώρο καθαρής επιφάνειας 202,56 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος βρίσκεται στον δεύτερο όροφο κτηρίου ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, επί της οδού Πολυτεχνείου 4, στο κέντρο της πόλης. Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 2.100 ευρώ, πλέον ψηφιακού τέλους συναλλαγής 3,6%, ενώ προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή ύψους 3% μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της μίσθωσης. Η έναρξη της μίσθωσης ορίσθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2026 και η λήξη της για τις 9 Φεβρουαρίου 2038.

Οι επενδύσεις του Δημήτρη Κούστα

Με σταθερό ρυθμό συνεχίζει τις επενδύσεις του σε τομείς αιχμής, όπως η τεχνολογία και το real estate, ο επιχειρηματικός όμιλος Mombin Enterprises του Δημήτρη Κούστα, γιου του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα. Στο χαρτοφυλάκιο της Mombin Enterprises περιλαμβάνονται οι εταιρείες Danaos Projects, Deep Wave Technologies, Paperman.ai, Ακτή Κονδύλη Properties, Rolle.io και Zone01 Athens, αποτυπώνοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, χθες πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ακτή Κονδύλη Properties, ύψους 1.005.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 4.005.000 ευρώ και διαιρείται σε 133.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο, την κυπριακή εταιρεία Mombin Enterprises Company Limited. Η Ακτή Κονδύλη Properties δραστηριοποιείται στην αγορά και πώληση κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών, στην παροχή επιχειρηματικών και διοικητικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα του ομίλου στον κλάδο του real estate.

Η Ελληνικά Πυρομαχικά ΑΕ

Στη σύσταση της Ελληνικά Πυρομαχικά Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα το Λαύριο προχώρησαν χθες τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) σε συνεργασία με τη σλοβακική MSM EXPORT s.r.o. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται σε 102 εκατ. ευρώ, με τα ΕΑΣ να κατέχουν το 51% και να αποτελούν τον μέτοχο πλειοψηφίας, ενώ το υπόλοιπο 49% ανήκει στη MSM EXPORT s.r.o. Η συμμετοχή των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο μετοχικό κεφάλαιο προκύπτει τόσο από εισφορά σε είδος, η οποία αφορά απαιτήσεις, δικαιώματα χρήσης γραμμών παραγωγής και περιουσιακά στοιχεία, όσο και από καταβολή μετρητών. Αντίστοιχα, η σλοβακική εταιρεία συμμετέχει με κεφαλαιακή εισφορά που της εξασφαλίζει μειοψηφικό αλλά ουσιαστικό ρόλο στο εταιρικό σχήμα. Βασική δραστηριότητα της Ελληνικά Πυρομαχικά ΑΕ θα είναι η παραγωγή εκρηκτικών, ενώ στους καταστατικούς της σκοπούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή πυρίτιδας και παρασκευασμένων εκρηκτικών, η κατασκευή όπλων και πυρομαχικών καθώς και των μερών τους, αλλά και η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, καθώς και στη διαμεσολάβηση των πωλήσεών τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον αμυντικό και βιομηχανικό κλάδο. Η διοίκηση της Ελληνικά Πυρομαχικά Ανώνυμη Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 2 Φεβρουαρίου 2026, με πενταετή θητεία έως τις 2 Φεβρουαρίου 2031. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Χριστόφορος Εμμανουήλ Μπουτσικάκης, με από κοινού δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας. Τη θέση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ανέλαβε ο Jiri Schonweitz, επίσης με από κοινού δικαίωμα εκπροσώπησης, έχοντας τον εκτελεστικό ρόλο στη διοίκηση και τη λειτουργική διαχείριση της εταιρείας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ακόμη, ως μη εκτελεστικά μέλη, ο Αθανάσιος Τσιόλκας, η Δήμητρα Θωμοπούλου και ο Tomas Kaisr. Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει αφορά το κατά πόσο η δραστηριότητα της Ελληνικά Πυρομαχικά ΑΕ ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Λαύριο, οι οποίες χρήζουν άμεσης απορρύπανσης. Σύμφωνα με ειδικούς, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ως «ενεργή πυριτιδαποθήκη», γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και λειτουργικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στον χώρο.