Άστατος ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι βροχές και το κρύο. Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου.

Ναι μεν ημερολογιακά περνάμε στην άνοιξη, παρ΄όλα αυτά ο καιρός θυμίζει χειμώνα και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα συνεχίσει να θυμίζει χειμώνα και τις επόμενες ημέρες.

Τα φαινόμενα σιγά σιγά μετατοπίζονται πιο νοτιοανατολικά και θα αρχίσουν ώρα με την ώρα τη δύναμή τους. Παρόλα αυτά επειδή αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κατευθύνεται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, θα συνεχίσει να διατηρεί τη μεγάλη διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα οι βοριάδες να συνεχίσουν να κυριαρχούν τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή αλλά και πάλι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σήμερα, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερα χειμώνα παρά άνοιξη, καθώς θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, πάνω από τα νότια - θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα. Έχουμε αρκετά χιόνια σε ορεινά βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Το κύμα αυτό θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, χωρίς βροχές. Θα συνεχιστούν και οι βοριάδες με μία μικρή υποχώρηση.

Οι εντάσεις των βοριάδων θα φθάνουν τα επίπεδα θυέλλης, κοντά στα 9 μποφόρ, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης. Καλύτερα τα πράγματα προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί, ενώ αργά το μεσημέρι, δεν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα είναι 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, στη διάρκεια της ημέρας θα συνεχίσει αυτός ο βροχερός καιρός. Θα έχουμε λίγες βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια χιόνια στα βουνά της Πάρνηθας. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία, καθώς θα επιδράσει και ο βοριάς. Έτσι θα πάμε μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή, με λίγες βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και την αίσθηση του κρύου πιο έντονη.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αναμένονται συννεφιές. Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες βροχές στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Φυσάει αρκετά στα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Έντονο κρύο νωρίς το πρωί αργότερα η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά. Και πάλι οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις μέσα στο Αιγαίο. Θα δούμε λίγες βροχές προς την περιοχή των Σποράδων, της Εύβοιας, των Κυκλάδων, Αττικοβοιωτίας και της Κρήτης και ίσως δούμε και κάποια χιόνια στα ψηλά βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Την Κυριακή, παραμένει στην ουσία το ίδιο καιρικό μοτίβο. Καλύτερος ο καιρός προς τη δυτικά και βόρεια χώρα. Θα κάνει και πάλι κρύο και έτσι θα ξεκινήσει και η άλλη εβδομάδα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να οργανώνεται μέσα στην Τρίτη, που θα μας δώσει περισσότερες βροχές και θα μας απασχολήσει και την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Επομένως και η Τετάρτη, θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας.

Ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα για τις επόμενες 5 με 7 ημέρες.

Τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό το Πάσχα

Μέχρι και το τέλος του μήνα θα πάμε με σκαμπανεβάσματα και αρχές Απριλίου, δείχνει να αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να οδηγούμαστε και στο Πάσχα με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Όπως όλα δείχνουν προς τις πρώτες ημέρες του Απριλίου φαίνεται να περιορίζεται αυτή η αστάθεια. Με πιθανότητες αρκετά αυξημένες να πάμε με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες το Πάσχα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh7dcqdlcw9l?integrationId=40599y14juihe6ly}