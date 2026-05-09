Το HMS Dragon είναι ένα αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τον Μάρτιο.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο της HMS Dragon στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μία ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το HMS Dragon είναι ένα αντιτορπιλικό αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τον Μάρτιο, λίγο μετά την έναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, βοηθώντας στην άμυνα της Κύπρου.

Η επανατοποθέτηση του αντιτορπιλικού στη Μέση Ανατολή ακολουθεί μία κίνηση της Γαλλίας για την ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου της στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι δύο χώρες συνεργάζονται σε ένα αμυντικό σχέδιο με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον θαλάσσιο εμπορικό δρόμο.