Η εντυπωσιακή πορεία του χρυσού και του ασημιού, που οδήγησε τα πολύτιμα μέταλλα σε ιστορικά υψηλά μέσα στο 2025, ενδέχεται να συνεχιστεί εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της αγοράς. Οι τιμές των μετάλλων κατέγραψαν νέα άνοδο την Πέμπτη, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου διάρκειας 69 ημερών.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε σήμερα κατά 1,2%, αγγίζοντας τα 4.750 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Ο άργυρος κατέγραψε ακόμη ισχυρότερη άνοδο, με την τιμή spot να ενισχύεται κατά 3% στα 79,62 δολάρια ανά ουγγιά και τα συμβόλαια Ιουλίου να σημειώνουν άλμα 3,9%.

Παρά τη θεαματική άνοδο του 2025 — με τον χρυσό να κερδίζει 66% και το ασήμι 135% — η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα. Τα συμβόλαια ασημιού κατέγραψαν στα τέλη Ιανουαρίου τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τη δεκαετία του 1980, ενώ ο χρυσός υποχώρησε περισσότερο από 10% από τα υψηλά του Ιανουαρίου.

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, αμφισβήτησε εν μέρει τον παραδοσιακό ρόλο του χρυσού ως «ασφαλούς καταφυγίου». Οι φόβοι για υψηλότερα επιτόκια, η ενίσχυση του δολαρίου λόγω της εκτίναξης των τιμών πετρελαίου και η μαζική κατοχύρωση κερδών από επενδυτές οδήγησαν σε πιέσεις στις τιμές, ιδιαίτερα καθώς ο χρυσός είχε ήδη εισέλθει στην κρίση σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ο χρυσός κινήθηκε αντίθετα από το πετρέλαιο και το αμερικανικό δολάριο, ενώ οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλείς τοποθετήσεις εν μέσω φόβων για νέες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, μετά τις πληροφορίες ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, οι επενδυτές επανέρχονται σταδιακά στις αγορές πολύτιμων μετάλλων. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο πολυετής ανοδικός κύκλος σε χρυσό και ασήμι όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά πιθανόν να οδηγήσει σύντομα σε νέα ιστορικά υψηλά, ίσως ακόμη και εντός του 2026.

Οι βασικοί παράγοντες που ώθησαν την άνοδο παραμένουν ενεργοί: οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να διαφοροποιούνται από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα προς τον χρυσό, ενώ το περιβάλλον διαρθρωτικά υψηλότερου πληθωρισμού ενισχύει τη ζήτηση για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Ιδιαίτερα για το ασήμι, οι προοπτικές ενισχύονται και από τη βιομηχανική ζήτηση. Η προσφορά φυσικού ασημιού παραμένει περιορισμένη, ενώ η ζήτηση από τις «πράσινες» τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται συνεχώς. Το ασήμι αποτελεί βασικό υλικό για προϊόντα όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, φωτοβολταϊκά πάνελ και αυτοκίνητα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας, το ασήμι θα επωφεληθεί από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αντίθετα, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, ο χρυσός αναμένεται να λειτουργήσει εκ νέου ως βασικό ασφαλές καταφύγιο, με το ασήμι να ακολουθεί λόγω της στενότητας στην παγκόσμια αγορά φυσικού μετάλλου.