Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των ανησυχιών παραμένει το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 0,91%, φτάνοντας στα 102,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,23%, στα 96,25 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές παρά τις πληροφορίες ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Το κλίμα επιβαρύνθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχθεί «πολύ μεγαλύτερου επιπέδου βομβαρδισμούς» εάν δεν αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Operation Epic Fury» θα μπορούσε να λήξει μόνο εφόσον η Τεχεράνη αποδεχθεί τους όρους που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Υποστήριξε ακόμη ότι σε περίπτωση συμφωνίας, η αμερικανική ναυτική παρουσία θα επέτρεπε την πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των ιρανικών.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση «οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά με μεγαλύτερη ένταση από πριν», εντείνοντας τους φόβους ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της κρίσης και νέες διαπραγματεύσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση και θα απαντήσει μέσω διαμεσολαβητών στο Πακιστάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαγκαεΐ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν «καλή πίστη» και δεν μπορούν να βασίζονται σε «εκβιασμούς ή εξαναγκασμούς», παραπέμποντας σε σχετική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η διάρκεια της κρίσης θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις προοπτικές ανάπτυξης. Ο στρατηγικός αναλυτής της Citi στις ΗΠΑ, Σκοτ Κρόνερτ, δήλωσε στο CNBC ότι η παραμονή των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να επηρεάσει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Την ίδια ώρα, η πλήρης επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ παραμένει βασικός στόχος των διεθνών προσπαθειών, καθώς από την περιοχή διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ομάν, Μαρκ Σίβερς, υπογράμμισε ότι η ομαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των αγορών και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.