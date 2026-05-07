Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να καταγράφει νέα άνοδο και να διαμορφώνεται πλέον στα 2,087 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,752 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αύξηση αυτή εντείνει την πίεση στα νοικοκυριά, καθώς οι διαδοχικές ανατιμήσεις έχουν ουσιαστικά εξανεμίσει το όφελος από την κρατική επιδότηση καυσίμων.

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως σήμερα, η αμόλυβδη έχει ακριβύνει κατά 0,335 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αντίστοιχα ανοδική πορεία καταγράφει και το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,568 ευρώ το λίτρο έχει φτάσει πλέον στα 1,880 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,312 ευρώ ανά λίτρο.

Η επιβάρυνση για τους καταναλωτές γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι η αμόλυβδη βενζίνη αποτελεί το βασικό καύσιμο για το 83,6% των Ελλήνων, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα πολίτες χρησιμοποιούν το ΙΧ ως κύριο μέσο μετακίνησης. Την ίδια ώρα, μόλις το 20,7% επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γεγονός που περιορίζει τις εναλλακτικές απέναντι στο αυξημένο κόστος.

Παράλληλα, οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμη επιβαρυντική πραγματικότητα, καθώς οι φόροι στα καύσιμα ξεπερνούν πλέον την καθαρή αξία του προϊόντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε γέμισμα 50 ευρώ, με την τιμή της αμόλυβδης στα 2,049 ευρώ το λίτρο, η αξία του ίδιου του καυσίμου αντιστοιχεί σε 23,24 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 26,76 ευρώ αφορούν φόρους και επιβαρύνσεις.

Παρά τις έντονες πιέσεις από πρατηριούχους και καταναλωτικές οργανώσεις για μείωση των φόρων στα καύσιμα, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση δεν εξετάζει προς το παρόν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντίθετα, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση μέτρων όπως το fuel pass για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς όμως να εκτιμάται ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές.

Η συνεχής άνοδος των τιμών έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει αισθητά και την κατανάλωση. Σύμφωνα με εκπροσώπους των πρατηριούχων, η ζήτηση καυσίμων εμφανίζεται μειωμένη κατά μέσο όρο 12%, ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας η πτώση φτάνει ακόμη και το 30%.