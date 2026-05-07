Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιουνίου 2026.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, με τους χιλιάδες δικαιούχους να χωρίζονται ανά ταμείο σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, οι συντάξεις Ιουνίου θα αρχίσουν να καταβάλλονται από τις 26 Μαΐου 2026, με τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις των ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω ΕΦΚΑ.

Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και αφορά τους μισθωτούς συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, θα πληρωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων ταμείων μισθωτών που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται και η καταβολή των προσωρινών συντάξεων για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το πρόγραμμα πληρωμών ακολουθεί και φέτος τον καθιερωμένο διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των καταβολών και την αποσυμφόρηση του τραπεζικού συστήματος.

Οργή για το «voucher επιβίωσης»

Σημειώνεται πως εν αναμονή της καταβολής των συντάξεων Ιουνίου, εκπρόσωποι των συνταξιούχων ασκούν έντονη κριτική στο επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζουν «voucher επιβίωσης», υποστηρίζοντας ότι αντιστοιχεί σε μόλις 4,16 ευρώ τον μήνα - ποσό που, όπως σημειώνουν, «δεν ξεπερνά την αξία ενός καφέ».

Την ίδια ώρα τα στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων παραμένουν ιδιαίτερα ανησυχητικά: Σύμφωνα με τη Eurostat, περισσότεροι από ένας στους τρεις συνταξιούχους στην Ελλάδα (36%) λαμβάνουν συντάξεις έως 700 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 658 ευρώ καθαρά, ενώ το 55% εισπράττει κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Η μέση κύρια σύνταξη για περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους ανέρχεται μόλις στα 794,5 ευρώ μεικτά.

Παράλληλα, η Ελλάδα καταγράφει το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας για άτομα άνω των 65 ετών στην ΕΕ-27, καθώς το 23,3% των ηλικιωμένων ζει σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 22,5% το 2021.