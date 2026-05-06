Μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ιδιαίτερα υψηλέςθερμοκρασίες βλέπει, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο υδράργυρος μέρα με τη μέρα θα αρχίσει να παρουσιάζει άνοδο. Οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Την Παρασκευή περιμένουμε ένα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, που θα δώσει και λίγες λασποβροχές στη χώρα μας.

Το βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της βόρειας Αφρικής, θα ωθήσει πιο θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας και θα οδηγήσει την αφρικανική σκόνη προς τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη. Σιγά σιγά δηλαδή θα κινηθεί πιο βορειοανατολικά.

Την Παρασκευή θα έχουμε ένα έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα για την κεντρική και νότια χώρα.

Σήμερα, ο ανοιξιάτικος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, θα αναπτυχθούν λίγες αραιές συννεφιές, προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες, στα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αργά το απόγευμα.

Αύριο αλλά κυρίως την Παρασκευή, οι συννεφιές αυτές θα κυριαρχήσουν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και θα συνοδευτούν από λίγες λασποβροχές για να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης μέσα στο Σάββατο και να αρχίσει και πάλι σιγά σιγά η ατμόσφαιρα να καθαρίσει.

Ο άνεμος στρέφεται σε νότιο - νοτιοανατολικό, καθώς μας πλησιάζει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και μέσα στο Ιόνιο, θα φθάσει τα 6 με 7 μποφόρ, ωθώντας την αφρικανική σκόνη και τις θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας.

Σήμερα, περιμένουμε θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα δούμε και 28 βαθμούς. Αύριο η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη, καθώς θα φθάσουμε ακόμα και τους 30 βαθμούς και την Παρασκευή θα πέσει για λίγο η θερμοκρασία, ααφού θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές.

Από το Σάββατο, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία και από την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πλέον θα πάμε σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες από την Κυριακή και στη συνέχεια.

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία με λίγες αραιές συννεφιές κοντά στο απόγευμα. Την Παρασκευή ίσως δούμε και κάποιες βροχές, οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους και όλο αυτό θα βοηθήσει στον υδράργυρο να φθάσει στους 27 με 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ένα ήπιο καιρικό σκηνικό με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές. Την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες λασποβροχές και μετά το Σάββατο ο καιρός θα ανοίξει και πάλι. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν θα πνέουν ασθενείς, μέτριας έντασης. Στους 26 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Πέμπτη, δεν αλλάζει ουσιαστικά ο καιρός. Σιγά σιγά θα ενισχυθούν οι νοτιάδες προς το Ιόνιο Πέλαγος και μέασ στην ημέρα θα έχουμε κάποια περάσματυα από κάποες λασποβροχές.

Οι συννεφιές θα οδηγήσουν σε μια μικρή υποχώρηση σε ότι αφορά τη θερμοκρασία. Θα είμαστε δηλαδή κοντά στους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, θα απομακρυθούν οι συννεφιές και η αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία και πάλι θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Κάποια φαινόμενα αστάθειας περιμένουμε αργά το απόηγευμα στα ηπειρωτικά σε ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις και στη συνέχεια τα 30άρια θα γίνουν πιο πολλά από την Κυριακή.

Τη νέα εβδομάδα η θερμοκρασία θα φθάσει ακόμα και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μπόρες θα δηλώσουν το παρών ακόμη και αργά το απόγευμα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

