Με αφορμή τη δήλωση του πρώην υπουργού στο Dnews.

Στον Δημήτρη Ρέππα, πληροφορούμασατε, τηλεφώνησε χθες ο Χάρης Καστανίδης προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη δήλωσή του στο Dnews (ΕΔΩ).

«Για μένα το έκανα» φέρεται να είπε ο Αρκάς πρώην υπουργός που ήταν μέλος της Κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ επί 42 συναπτά έτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν του Δημήτρη Ρέππα κανένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν πήρε θέση.

Ούτε οι λεγόμενοι «δελφίνοι», πέραν της Άννας Διαμαντοπούλου που με συνέντευξή της και ερωτώμενη για το θέμα άφησε αιχμές για μελλοντική συμπόρευση του Χάρη Καστανίδη με τον Αλέξη Τσίπρα...

