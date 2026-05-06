Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό προέκυψε μετά το Συνέδριο του κόμματος, συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η συνεδρίαση ξεκινάει στις 12:00 και γίνεται στον απόηχο της παραίτησης με αιχμές του Χάρη Καστανίδη, αλλά και της δήλωσης του Δημήτρη Ρέππα, στο Dnews, με την οποία προτείνει το πρώην πλέον στέλεχος να συμμετάσχει κανονικά στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επικείμενες εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θελήσει να καταστήσει σαφές ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει άπαντες να επικοινωνήσουν με κάθε τρόπο την κοινωνική ατζέντα και το πρόγραμμα του κόμματος, με αιχμή τις προτάσεις για τις τράπεζες, την ακρίβεια, τη στέγαστική πολιτική και τέλος της 4ήμερη εργασία.