Η πρόταση του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας.

«Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία», αναφέρει σε ανάρτησή του το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, καταθέτοντας, χθες, την πρόταση του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. «Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά», με στόχο τη «μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία.

Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια.

Τον Απρίλιο η Ελλάδα με +7% είναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια.

Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά.

Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%.

Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».

