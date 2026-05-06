Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί στην Κουμουνδούρου λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος.

«Η ώρα του Σωκράτη Φάμελλου- Μάιος ο μήνας των συζητήσεων, Ιούνιος ο μήνας των αποφάσεων» ήταν ο τίτλος των «Παιχνιδιών Εξουσίας» (ΕΔΩ) στις 14 Απριλίου, με τις παρασκηνιακές εξελίξεις να τον επιβεβαιώνουν πανηγυρικά.

Με δεδομένο ότι οι συζητήσεις της ηγεσίας του Κουμουνδούρου, προφανώς στο παρασκήνιο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα πρέπει να γίνουν με την Αμαλίας (τουλάχιστον αυτό επιδιώκει η μια πλευρά) πριν την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται να είναι γεμάτο από διεργασίες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος που φέρεται να κατανοεί την κρισιμότητα των στιγμών δείχνει να κινείται στην κατεύθυνση της καθόδου ενός κόμματος από το χώρο αριστερά του ΠΑΣΟΚ μέχρι και το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς στις προσεχείς εκλογές ενώ έχει δημοσίως δηλώσει πως δεν αποτελεί προϋπόθεση για τις εξελίξεις να είναι ο ίδιος επικεφαλής του σχήματος. Προφανώς κατανοεί επίσης απολύτως πως εφόσον ιδρυθεί κόμμα Τσίπρα με τις αποχωρήσεις που θα υπάρχουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης θα έχει σοβαρές πιθανότητες να διεκδικήσει και να κερδίσει αυτή τη φορά την ηγεσία του κόμματος. Ο Σ. Φάμελλος ωστόσο φέρεται να επιδιώκει κάποιες κινήσεις και από την πλευρά της Αμαλίας, αν και κάποια στελέχη με αναφορά στον ίδιο προωθούν πρωτοβουλίες οργανώσεων σε αντίθετη πλευρά απ΄ ότι ο ίδιος δείχνει να κινείται.

Στην κατεύθυνση εξεύρεσης μιας φόρμουλας ώστε τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μπορούν να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα δείχνουν να κινούνται στενοί συνεργάτες του προέδρου του κόμματος, όπως ο Στέργιος Καλπάκης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Διονύσης Καλαματιανός, η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

Στην αντίθετη κατεύθυνση, στην κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ως κορμού συμμαχικών δυνάμεων βρίσκονται πέραν του Παύλου Πολάκη ο Νίκος Παππάς, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Νίκος Κοτζιάς και προς την ίδια κατεύθυνση εργάζεται επανεργοποιούμενος και ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ ενός «μικρού Συνασπισμού» τάσσονται και στελέχη της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς όπως ο Νίκος Φίλης.