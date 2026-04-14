Το δίλημμα του προέδρου του κόμματος- Η Κουμουνδούρου καλείται να αποφασίσει για το «προσκλητήριο Τσίπρα» - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η κλεψύδρα στην Κουμουνδούρου αδειάζει, η ώρα των τελικών πλησιάζει, ο ρόλος του Σωκράτη Φάμελλου για την πορεία των εξελίξεων θα είναι αν όχι καθοριστικός τουλάχιστον σημαντικός.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του «ΑΝΤΕΝΑ» και τον Νίκου Χατζηνικολάου, απηύθυνε προσκλητήριο σε όλους για ένταξη στο νέο κόμμα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς να ζητά διάλυση κομμάτων, αλλά και αποκλείοντας συνεργασίες μαζί τους.

Η Κουμουνδούρου πώς θα απαντήσει;

Βουλευτές και στελέχη, κυρίως όμως ψηφοφόροι, αναμένουν το κόμμα Τσίπρα προκειμένου να μετακινηθούν σε αυτό;

-Ο ΣΥΡΙΖΑ ως επίσημη έκφραση τι θα πράξει; Θα διευκολύνει μέλη και στελέχη να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα αναστέλλοντας ακόμα και την κομματική του ιδιότητα ή θα επιδιώξει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ελπίζοντας πως παρά τη φυλλοροή θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το όριο του 3% για είσοδο στη Βουλή, πράγμα από αρκετά δύσκολο έως ακατόρθωτο με τα σημερινά δεδομένα;

-Η ψευδαίσθηση της πολιτικής των εκλογικών συνεργασιών εξέπνευσε και τυπικά -όπως είχαν γράψει τα «Παιχνίδια Εξουσίας»- με την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη κάθοδο αλλά και με την ανάληψη της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς από τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

-Ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανύποπτο πολιτικά χρόνο, με μια σπάνια για την κουλτούρα της εποχής κίνηση, είχε δηλώσει πως δεν αποτελεί προϋπόθεση για τις αποφάσεις που θα λάβει ως προς το μέλλον να είναι ο ίδιος επικεφαλής του εκλογικού σχήματος που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα να ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

-Στελέχη που κατανοούν πως σε ατομικό επίπεδο δεν θα γίνουν δεκτά στο κόμμα Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης αλλά και ο Νίκος Παππάς, επιμένουν σε συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα και με άλλες κινήσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς διαφορετικά σε κοινή κάθοδο στις εκλογές.

-Στο παρασκήνιο μάλιστα κοινή είναι η πεποίθηση πως αν ο Φάμελλος επιλέξει ως λύση την αυτόνομη κάθοδο και τα περισσότερα στελέχη όπως (και κυρίως) η οργανωμένη βάση προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης θα θελήσει να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον συσχετισμό στον εναπομείναν πολιτικό προσωπικό να είναι ευνοϊκό για την κατάκτηση της προεδρίας.

-Η απόφαση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να ληφθεί σε Έκτακτο Συνέδριο με όλα τα ενδεχόμενα αυτή τη στιγμή να είναι ανοιχτά.

-Η κλεψύδρα όπως ήδη σημειώσαμε αδειάζει: Ο Μάιος είναι μήνας συζητήσεων και ο Ιούνιος μήνας των οριστικών αποφάσεων!

Επιστρέφοντας από τις διακοπές του Πάσχα ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να δώσει το στίγμα του, τουλάχιστον στους στενότερους των συνεργατών του.