Αύξηση 6,1% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της καταναλωτικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Δείκτης Όγκου, που αποτυπώνει τον κύκλο εργασιών σε σταθερές τιμές, σημείωσε αύξηση 3,0% σε ετήσια βάση και 0,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε οριακή άνοδο 0,2% τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, γεγονός που υποδηλώνει τη διατήρηση της ανοδικής τάσης μετά την εξάλειψη των εποχικών διακυμάνσεων.

Αντίθετα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου κατέγραψε μικρή υποχώρηση κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, εξέλιξη που δείχνει ότι μέρος της αύξησης του κύκλου εργασιών συνδέεται και με τις μεταβολές των τιμών.