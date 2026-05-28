Αύξηση 9,1% κατέγραψαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, οι νέες επιχειρήσεις ανήλθαν σε 40.251, έναντι 36.909 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025 η αύξηση διαμορφώθηκε στο 10,6%. Την ίδια ώρα, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 179, αυξημένες κατά 40,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 127 πτωχεύσεις.

Η μεγαλύτερη άνοδος στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων καταγράφηκε στον κλάδο των Κατασκευών με αύξηση 32,3% και στον τομέα Μεταφοράς και Αποθήκευσης με αύξηση 31,7%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε ο τομέας Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού με πτώση 64,2%, ενώ αρνητικό πρόσημο σημειώθηκε και στις Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες με μείωση 4%.

Σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών, η Αττική συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος νέων επιχειρήσεων με 16.860 εγγραφές, ενώ ακολούθησαν η Βόρεια Ελλάδα με 9.338 και η Κεντρική Ελλάδα με 8.670 εγγραφές. Στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα κυριάρχησε ο κλάδος της Μεταφοράς και Αποθήκευσης, ενώ στην Κεντρική Ελλάδα και στα Νησιά Αιγαίου – Κρήτη οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην εστίαση και τα καταλύματα.

Αναφορικά με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, οι ατομικές επιχειρήσεις αποτέλεσαν τη μεγάλη πλειονότητα με 27.120 νέες εγγραφές, ενώ ακολούθησαν οι προσωπικές επιχειρήσεις με 7.250. Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο κλάδος με τη μεγαλύτερη κινητικότητα ήταν η Μεταφορά και Αποθήκευση με 4.822 εγγραφές, ενώ στις προσωπικές επιχειρήσεις πρωταγωνίστησαν οι δραστηριότητες καταλύματος και εστίασης με 1.606 εγγραφές.